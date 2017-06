COLUNA ESPLANADA

Vou de FAB Ministros do Governo de Michel Temer têm embarcado com frequência em voos da FAB para suas residências, apesar da proibição estabelecida por decreto de 2015

Apesar da proibição estabelecida pelo Decreto 8.432 de 2015, ministros do Governo de Michel Temer têm embarcado com frequência, às sextas-feiras e fins de semana, em voos da Força Aérea para suas residências. O direito a viagens em jatos da FAB é para casos de agenda oficial ou questões de segurança (em última instância), mas os ministros estão viajando para descanso — e no meio do caminho arrumam agenda rápida de trabalho. E o cidadão paga a conta.

Padilha Air

Na sexta, 2 de junho, Eliseu Padilha (Casa Civil) seguiu para Porto Alegre (RS), onde reside. O “motivo” alegado foi “segurança”.

Mendonça Air

No mesmo dia, o ministro Mendonça Filho (Educação), passou por Caruaru e Serra Talhada antes de desembarcar no Recife. evou dez caroneiros “a serviço”.

Aero Lobby

O jato Learjet 45 prefixo PR-JBS de Joesley Batista serve para transportar executivos e afagar políticos com viagens-passeios. Joesley voa em outro jato seu, Gulfstream G650.

E a escuta?

Enquanto os ministros do STF suspeitam de devassa oficial na vida de Edson Fachin, até hoje a Segurança da Corte não descobriu quem instalou escuta ambiental descoberta (desativada) no gabinete de Luís Roberto Barroso, como revelou a Coluna. A suspeita é de que o alvo era Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, que ocupava o gabinete antes.

Limado

O senador afastado Aécio Neves foi limado do posto de garoto-propaganda do PSDB nas inserções de TV do partido após as delações da JBS que alvejaram o tucano. O espaço agora é para caciques como FHC e nova geração como João Dória Jr.

Passo a passo

Fiel da balança do Governo Temer, o PSDB segue no passo “um dia após o outro” antes de decidir se pula da nau. A expressão é do governador de Goiás, Marconi Perillo. “Não há como antecipar nada, pois o País vive momentos de muita apreensão”.

Suspense

O PSDB vai dar mais tempo a Temer após a reunião de hoje. Parte do partido quer sair da base, e outra (a dos governadores, de peso considerável) prefere manter a aliança.

Lá como cá

O presidente da Espanha, Mariano Rajoy, vai ao banco dos réus acusado de usar dinheiro sujo em doação de empresários ao seu partido, na campanha para o Governo.

Xadrez jurídico

Candidato à sucessão do PGR, Rodrigo Janot, o vice-procurador eleitoral, Nicolao Dino, avalia o melhor caminho jurídico para recorrer da decisão da maioria do plenário do TSE, que desconsiderou o calhamaço de provas contra a chapa Dilma-Temer.

Caminho

A tendência é de que Dino opte pelos chamados embargos de declaração — questionando contradições no julgamento — em vez de um recurso extraordinário que teria que passar pelo presidente do TSE, Gilmar Mendes, antes de ser enviado ao STF.

Desmonte da Infraero

Aeroportuários vão intensificar o “estado de greve” contra o que chamam de “programa de desmonte da Infraero”. Há semanas a direção do Sindicato da categoria pede, sem sucesso, reuniões de emergência com o presidente da empresa, Antônio Claret.

Turbulência (no chão)

O plano de privatização da Infraero prevê a transferência de cerca de 2 mil funcionários para a Aeronáutica. “A categoria está perdida, não sabe o que fazer diante das especulações”, pontua o presidente do SINA, Francisco Lemos.

Ponto Final

“A arrogância de quem acha que faz o que quer e a leviandade de quem cria uma realidade paralela para se livrar do peso do erro cometido”.

Do jornalista Elio Gaspari, sobre o presidente Michel Temer