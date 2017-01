NESTA DATA

Assis Chateaubriand Dono do maior conglomerado de mídias da América Latina entre as décadas de 1930 e 1960, Chateaubriand morreu em 4 de abril de 1968

A história dos Diários Associados- maior grupo de mídia do país em meados do século XX – está intimamente associada à de seu fundador, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que nasceu em Umbuzeiro, Paraíba, em 5 de outubro de 1892. Frequentou no Recife o Ginásio Pernambucano, depois cursou a Faculdade de Direito do Recife, de onde se tornou professor. O nome Chateaubriand não é nome de família, mas sim uma homenagem ao grande escritor francês que tinha esse nome.

O império de Chateaubriand, que teve início com a aquisição d´O Jornal, em 1924, incluía ainda outras empresas – de rádio, televisão e mídia impressa – como o Diário da Noite, também comprado por Chatô em 1924, o Diário de São Paulo e a Rádio Difusora. Ele fundou a primeira estação de TV do país, a Tupi de São Paulo, em 1950. A revista O Cruzeiro, que começou a ser publicada em 1928, foi a principal revista ilustrada brasileira da época.

Chatô, como era conhecido, morreu em 4 de abril de 1968, em São Paulo. Sem sua presença suas empresas entraram em decadência. A TV Tupi fechou em 1980 e alguns dos principais jornais entraram em crise financeira. O grupo foi deixado para um condomínio de acionistas e existe até hoje com alguns jornais, dos quais os principais são o Estado de Minas e o Correio Brasiliense e estações de rádio e TV no nordeste.

Esse conglomerado de mídia foi o maior do país durante algumas décadas. Chateaubriand usava seu poder para obter vantagens pessoais e honrarias. Assim, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1955. Foi também embaixador do Brasil na Inglaterra. Em 1960, ficou paraplégico por causa de trombose, mas por meio de uma máquina de escrever adaptada continuou escrevendo seus artigos até 4 de abril de 1968, quando morreu em São Paulo, aos 76 anos.