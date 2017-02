Confira lista de filmes sobre Carnaval

Cinema

Um bom filme sobre Carnaval pode ser um jeito diferente de curtir a folia, principalmente, para os apaixonados por cinema. Para ajudar na escolha do melhor “companheiro” para esses dias, o Opinião e Notícia divulga lista de filmes que podem fazer rir e chorar no feriadão. Confira!

Mulatas! Um Tufão nos Quadris

Documentário conta a história de passistas do Carnaval carioca. Direção: Walmor Pamplona. Duração: 90 min. Classificação: livre.

O Samba que mora em mim

A história do documentário é ambientada no Morro de Mangueira, no Rio de Janeiro, no período de pré-carnaval. O ponto de partida é a quadra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, lugar do reencontro da diretora Georgia Guerra-Peixe com sua própria história. O documentário, em primeira pessoa, conta o que o carnaval significou na vida e na família da diretora.

Carnaval Atlântida

Xenofontes (Oscarito), um sisudo professor de mitologia grega, é contratado por um produtor como consultor da adaptação do clássico “Helena de Tróia” para o cinema. Só que dois empregados do estúdio sonham transformar o épico grego numa comédia carnavalesca.

Orfeu do Carnaval

Primeira versão cinematográfica da peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, Orfeu Negro transpõe o mito grego de Orfeu e Eurídice, uma trágica e bela história de amor, para os morros do Rio de Janeiro, durante o Carnaval. Consagrado no mundo inteiro, tendo recebido muitos prêmios, incluindo a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de Filme Estrangeiro, o filme foi também um dos marcos fundadores da bossa nova, trazendo músicas clássicas do gênero assinadas por Tom Jobim, Vinicius, Luiz Bonfá e Antônio Maria, como “A Felicidade”, “Manhã de Carnaval” e “O Nosso Amor”.

Orfeu

Esta é mais uma versão da peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, para o cinema. Desta vez com a direção de Cacá Diegues e com música de Caetano Veloso, tendo como protagonistas Toni Garrido e Patrícia França.

Alô Alô Carnaval

O filme de 1936 conta a história das dificuldades de dois produtores em custear a revista musical Banana da Terra. No elenco, nomes como Oscarito, Jorge Murad, Francisco Alvez, Lamartine Babo, Almirante e Carmen Miranda.

Favela dos Meus Amores

Favela dos Meus Amores foi o primeiro filme a retratar a vida nessas moradias pobres e a contar a história de uma escola de samba. A Portela participou do filme tanto na criação das cenas, como contagiando com o seu samba.

Mulheres do Brasil

O filme mistura documentário e ficção, contando a história de cinco mulheres de diferentes locais do Brasil. A partir das histórias delas, o longa traça um painel com leituras possíveis da alma feminina.

Ódiquê

Três amigos de classe media precisam arrumar dinheiro para passar o carnaval na Bahia. Com a ajuda de um amigo de classe alta eles acabam se envolvendo em uma noite de roubo e sequestro em uma trama eletrizante.

Ó, Pai, Ó

O filme conta a história da vida dos moradores de um animado cortiço no Pelourinho, na Bahia. A história se passa durante o último dia de Carnaval, embalado com muita alegria e música, até que Dona Joana, uma evangélica, incomodada com a farra dos condôminos, decide acabar com a festa, fechando o registro de água do prédio.

Santa de Casa



O curta é baseado em um conto de Aldir Blanc. Ele conta a história de uma menina, que se tornou santa milagreira de um bloco de carnaval. Depois de uma gravidez difícil, Oséias fez a promessa colocar sua filha para desfilar por três anos em um bloco de carnaval vestida de santa. Logo , a menina ganha fama de milagreira.

Mataram meu gato

O documentário mostra o processo de remoção e transferência das favelas cariocas de 1960, no Complexo da Maré, a partir da história da escola de samba Gato de Bonsucesso. Além disso, enfoca a realidade das escolas que estão fora da elite do Carnaval carioca, que desfila na Marquês de Sapucaí.

Isto é Noel

Isto é Noel, de Rogério Sganzerla, é um ensaio documental sobre a música e o tempo do poeta da Vila, que é considerado um dos maiores mestres do samba.