Mudando o mundo

Dez pessoas que mudaram a história da humanidade Das ciência exatas à filosofia, conheça dez personalidades cujas ideias e descobertas mudaram o mundo

Ideias podem revolucionar o mundo e possibilitar novas descobertas. Das ciência exatas à filosofia, a humanidade não seria a mesma sem a contribuição das dez personalidades listadas abaixo. Conheça quem ajudou a fazer do mundo um lugar melhor.

1) Platão





O filósofo Platão viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Ele foi o fundador da Academia, a primeira instituição de ensino superior ocidental.

Foi Platão que criou o “mito da caverna”, segundo o qual a humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Ele também é o criador da Teoria das Ideias, que diz que o ser humano se divide entre duas realidades: a inteligível (das ideias) e a sensível (da matéria).

Ideias que inspirou:

Aristóteles: estudou na Academia de Platão e foi seu principal pupilo.

Santo Agostinho: inspirou-se em muitas ideias de Platão e as mesclou com a tradição filosófica cristã.

2) Leonardo da Vinci:







Com uma personalidade curiosa e questionadora, Da Vinci tinha ideias muito à frente de seu tempo. Ele nasceu em Vinci, na Itália, em 1452, e pintou obras de arte inestimáveis, como a Monalisa, a Última Ceia e O Batismo de Cristo.

Ideias que inspirou:

Helicóptero: Da Vinci criou o primeiro protótipo do helicóptero. Em 1907, esse protótipo inspirou os irmãos franceses Louis e Jacques Bréguet a construir o primeiro helicóptero da história. O modelo voou a cinco centímetros do solo.

Medicina: os estudos e desenhos de Da Vinci sobre o corpo humano influenciaram gerações de anatomistas.

3) Galileu Galilei:





Nascido em Pisa, na Itália, Galileu viveu entre 1564 e 1642. Assim como Da Vinci, ele fez importantes descobertas e estabeleceu a experimentação como fundamento do método científico.

Ele criou um telescópio que permitia ver as crateras da Lua, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Por conta dessas observações, ele passou a defender a Teoria Heliocêntrica, criada pelo filósofo grego Aristarco de Samos. A teoria defendia que a Terra não era plana, como se acreditava na época, mas sim redonda.

A teoria enfureceu a Igreja que julgou e condenou Galileu, obrigando-o a rechaçar e demonizar em público suas descobertas. Um tribunal do Santo Ofício condenou Galileu à prisão domiciliar nos arredores de Florença, onde ele morreu cego e doente.

Ideias que inspirou:

Mecânica do cosmos: Foi graças a Teoria da Gravitação, criada por Isaac Newton a partir das ideias de Galileu, que os cientistas desvendaram o funcionamento da mecânica do cosmos. Isso permitiu que, em 1926, Robert Goddart criasse o primeiro foguete com combustível líquido da história, abrindo caminho para a conquista espacial.

4) Isaac Newton:





O físico britânico Isaac Newton viveu entre 1642 e 1727. Baseado nos estudos de Galileu, ele conseguiu desenvolver as famosas Leis de Newton, que explicam o movimento e o equilíbrio dos corpos. Somadas à Teoria da Gravitação Universal, as leis fundamentam a mecânica clássica. Ele também é autor do Cálculo, ferramenta básica da matemática.

Ideias que inspirou:

George Boole: inspirou-se em Newton para escrever um livro sobre Cálculo e discorrer nele sobre o código binário.

Claude Shannon: baseou-se no código binário para criar os circuitos eletrônicos que deram origem ao computador.

5) Olympe de Gauges:





A escritora francesa Olympe de Gauges viveu entre 1748 e 1793. Dona de ideias visionárias, ela foi uma das primeiras feministas e elaborou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde expressou sua revolta contra a dominação das mulheres pelo homens.

Ideias que inspirou:

Simone de Beauvoir: também escritora, Simone deu continuidade à luta pela igualdade entre os sexos.

Women’s Liberation Movement: em 1968, ativistas feministas queimaram sutiãs para denunciar a opressão dos homens contra as mulheres.

6) Charles Darwin:





O naturalista britânico Charles Darwin viveu entre 1809 e 1882. Ele chocou a sociedade de sua época ao apresentar a Teoria da Evolução, que estuda a origem da humanidade e contesta a tese de que a vida foi criada pela intervenção divina.

Ideias que inspirou:

Jogos de videogame: alguns jogos eletrônicos se basearam na teoria evolutiva de Darwin ao criar criaturas microscópicas que tentam dominar o mundo, passando por vários estágios de evolução.

Produção em série: montadoras criaram um programa de evolução baseado nas ideias de Darwin para planejar trabalhos de fabricação complexa e agilizar o tempo de produção dos carros.

7) Nikola Tesla:





Nikola Tesla viveu entre 1856 e 1943, em Smiljan, região que pertencia ao Império Austríaco e onde atualmente fica a Croácia. Ele inventou a corrente alternada, a luz fluorescente, o controle remoto, entre outras coisas.

Ele deu forte contribuição às pesquisas relacionadas ao rádio e criou o protótipo de uma máquina voadora que decolava na vertical.

Ideias que inspirou:

Corrente alternada: a descoberta da corrente alternada levou os EUA à eletrificação e aboliu o uso do querosene no lampião. A matéria-prima do querosene passou a ser usada para fabricar gasolina, diesel e outros produtos.

Rádio: o sistema de corrente alternada foi usado por Marconi para estabelecer a primeira transmissão sem fios da história.

8 ) Alexander Fleming:





O bacteriologista escocês Alexander Fleming viveu na Escócia entre 1881 e 1955. Seu trabalho foi inteiramente dedicado à humanidade. Em 1928 ele descobriu a penicilina, substância que posteriormente daria origem ao primeiro antibiótico da história.

Ideias que inspirou:

Antibióticos: em 1940, os cientistas Ernest Boris Chain e Howard Florey criaram uma forma de extração e purificação da penicilina que possibilitou a produção de antibióticos em escala industrial. No mesmo ano, o bioquímico americano Selman Waksman anunciou a descoberta da estreptomicina, um poderoso antibiótico contra a tuberculose.

9) Albert Einstein:





O alemão Einstein viveu entre 1879 e 1955 e revolucionou o mundo com suas ideias. A mais famosa delas foi a Teoria da Relatividade, que comprovou o entrelaçamento entre tempo, espaço, massa e gravidade.

Ideias que inspirou:

Existência do átomo: foi inspirado nas ideias de Einstein que o físico francês Jean-Baptiste Perrin comprovou a existência do átomo.

Big Bang: o astrofísico belga Georges Lemaître formulou a Teoria do Big Bang fundamentada nas descobertas de Einstein.

GPS: a Teoria da Relatividade de Einstein também é usada para calibrar satélites que fazem parte do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Sem a descoberta de Einsten, o GPS teria uma imprecisão de alguns quilômetros.

10) John Von Neumann:





O matemático húngaro John Von Neumann viveu entre 1903 e 1957. Ele criou o sistema de computação que divide a informação em “zero” e “um”, lógica que ainda é usada nos computadores atuais.

Ideias que inspirou:

Computador: a partir das ideias de Neumann, o matemático inglês Charles Babbage criou o primeiro computador de uso geral da história. Depois, os americanos John Eckert e John Mauchly criaram o primeiro computador eletrônico, o “avô” dos PC’s atuais.

Fontes:

Superinteressante-Da filosofia à computação