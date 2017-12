CINEMA

Estreias dos filmes da semana (07/12) Veja os trailers e as sinopses dos lançamentos desta semana

1 – Extraordinário Drama – (Wonder) EUA, 2017. Direção: Stephen Chbosky. Elenco: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. Duração: 113 min. Classificação: 10 anos.

Filme conta a história de um menino de dez anos chamado Auggie, impedido de frequentar a escola por conta de uma deformidade facial. Começando a quinta série em uma nova escola, ele luta para mostrar aos seus colegas de classe que, apesar das aparências, ele é apenas um garoto comum.

2 – Dona Flor e Seus Dois Maridos Comédia dramática – Brasil, 2017. Direção: Pedro Vasconcellos. Elenco: Juliana Paes, Marcelo Faria, Leandro Hassum. Duração: 95 min. Classificação: 16 anos.

Dona Flor fica viúva do boêmio Vadinho e se casa com um recatado farmacêutico de sua cidade. A saudade do ex-marido é tanta que ele volta em forma de fantasma para enlouquecê-la. Filme já em cartaz no norte e nordeste chega ao sudeste.

3 – Altas Expectativas Comédia romântica – Brasil, 2017. Direção: Alvaro Campos, Pedro Antônio Paes. Elenco: Leonardo Reis, Camila Márdila, Maria Eduarda. Duração: 90 min. Classificação: 12 anos.

Décio é um treinador de cavalos vencedor que constantemente questiona acontecimentos de sua vida por causa de uma deficiência física. Lena é uma jovem que recebeu como herança um empreendimento todo endividado no Jockey Clube do Brasil. Ela vai cruzar no caminho do rapaz, que irá fazer de tudo para conquistar sua atenção.

4 – Perfeita é a Mãe 2 Ação, Comédia – (A Bad Moms Christmas) EUA, 2017. Direção: Jon Lucas, Scott Moore. Elenco: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn. Duração: 104 min. Classificação: 16 anos.

No novo filme, Amy, Kiki e Carla lidam com o stress familiar da época natalina e com as visitas de suas respectivas mães.

5 – Apenas um Garoto em Nova York Drama – (The Only Living Boy in New York) EUA, 2017. Direção: Marc Webb. Elenco: Callum Turner, Jeff Bridges, Kate Beckinsale. Duração: 88 min. Classificação: 14 anos.

O mundo de Thomas Webb, um jovem recém formado à deriva na cidade de Nova Iorque, começa a mudar quando ele descobre que seu pai está tendo um caso com uma jovem sedutora. Determinado a romper o relacionamento, Thomas se envolve com a amante de seu pai, lançando uma cadeia de eventos que mudará tudo o que ele acha que conhece sobre ele e sua família. Tudo isso sob a orientação de um vizinho excêntrico.

6 – Encantados Fantasia – Brasil, 2017. Direção: Tizuka Yamasaki. Elenco: Thiago Martins, Letícia Sabatella, Laura Cardoso. Duração: 100 min. Classificação: 14 anos.

Zeneida é filha de um importante político do Pará e, dentre os seus irmãos, ela se destaca por seu jeito perseverante e teimoso em suas escolhas. Por ser sensitiva, vê coisas que mais ninguém vê. Quando ela conhece Caruana, uma figura encantada que encontrar na floresta, ela se apaixona e começa a entrar em conflito com sua família.

7 – Lucky Comédia dramática – (Lucky) EUA, 2017. Direção: John Carroll Lynch. Elenco: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston. Duração: 88 min. Classificação: 14 anos.

Filme conta a jornada espiritual de um idoso ateu de 90 anos e as pessoas que vivem em sua cidade quase fora do mapa.

8 – Em Busca de Fellini Drama – (In search of Fellini) EUA, 2017. Direção: Taron Lexton. Elenco: Maria Bello, Ksenia Solo, Mary Lynn Rajskub. Duração: 103 min. Classificação: 14 anos.

Lucy ama filmes e descobre os longas excêntricos de Federico Fellini. Ela começa uma viagem estranha e bonita pela Itália para encontrá-lo. Ao longo do caminho descobre muito além do que jamais esperou.

9 – Verão 1993 Drama – (Estiu 1993) Espanha, 2017. Direção: Carla Simón. Elenco: David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas. Duração: 98 min. Classificação: 12 anos.

Frida, de seis anos de idade, após a morte de sua mãe, se muda de Barcelona para o interior da região da Catalunha para viver com seus tios e terá que aprender a lidar com suas emoções e se adaptar à nova vida.

10 – A Bela da Tarde Drama – (Belle de Jour) França, Itália, 1967. Direção: Luis Buñuel. Elenco: Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Jean Sorel. Duração: 100 min. Classificação: 16 anos.

A bela e jovem dona de casa Severine Serizy não consegue conciliar suas fantasias masoquistas com a vida cotidiana ao lado do zeloso marido Pierre. Quando seu amigo Henri menciona um secreto bordel de classe alta, dirigido por Madame Anais, Severine decide visitá-lo e, eventualmente, passa a trabalhar lá durante o dia sob o nome de Bela da tarde. Porém, quando um de seus clientes se torna possessivo, ela precisa tentar voltar à sua vida normal. Relançamento nos cinemas.

