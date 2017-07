Nesta Data

O Modelo T, conhecido no Brasil como “Ford de bigode” (por causa de seus pára-choques curvos lembrando um bigode antigo), começou a ser produzido pela Ford em Detroit em 1º de outubro de 1908.

Ou seja, há exatamente um século.

O automóvel, como o conhecemos até hoje, com o motor movido a combustão interna, surgiu no final do século XIX. Até então muitas tentativas tinham sido feitas de criar um carro a vapor, mas nada de prático foi produzido. Com o motor a combustão interna movido a gasolina, o carro ganhou realidade. Mas nos primeiros tempos era um objeto de consumo para pessoas ricas. Era um produto caro.

Isso mudou com Henry Ford, um brilhante engenheiro que idealizou a linha de produção, criando assim a indústria moderna. O modelo T foi produzido de 1908 até 1927, com 15 milhões de unidades produzidas. O único modelo que ganha dele em duração e quantidade produzida foi, décadas depois, o Fusca da VW. O modelo da Ford transformou o automóvel de objeto de luxo a um que podia ser comprado pela classe média, ou mesmo pela classe operária.

Com ele, a Ford se tornou a maior empresa automobilística do mundo, chegando a ter 60% do mercado norte-americano no início dos anos 20. Poucos anos depois ela começou a perder mercado para a General Motors, que oferecia muitos modelos de diferentes cores, enquanto a Ford insistia no modelo único, e só na cor preta. Atribui-se a Henry Ford a frase: “O cliente pode comprar um carro da cor que ele quiser, desde que seja preto”.

Em 1927 o modelo T parou de vender. Ninguém mais queria esse carro que, apesar do preço barato, tinha se tornado obsoleto. A fábrica parou durante alguns meses até que pudesse lançar um modelo novo. A General Motors assumiu o posto de número 1 do mundo, que nunca mais perdeu.

Abaixo alguns números interessante a respeito do Ford Modelo T:

Em 1908, quando teve sua primeira unidade vendida, o Ford T custava US$ 825,00. Em 1925 o preço era de US$ 260,00

O Modelo “T” pode ser considerado o primeiro carro “universal”, em 1957 ele representava 57% da produção mundial de automóveis, era fabricado em vários países e tinha revenda em todos os continentes.

Foi o Modelo T que tornou padrão o uso de direção do lado esquerdo em grande parte do mundo.

O ditado que o Modelo T poderia “ser encomendado em qualquer cor, desde que preto”, vem em parte do fato de que 12 das 15 milhões de unidades produzidas eram pretas, e que as outras três milhões, produzidas em verde, vermelho e azul, eram tão escuras que dificilmente distinguiam-se dos pretos.

O Ford Modelo T Runabout foi a primeira pickup produzida, em 1925. Havia também um modelo TT com capacidade de carga de 1 tonelada.