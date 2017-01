Nesta Data

Francisco Pizarro é assassinado No dia 26 de junho de 1541, morreu Francisco Pizarro, explorador espanhol que conquistou o Império Inca e fundou a capital peruana Lima

Francisco Pizarro foi um explorador espanhol que se tornou o conquistador do Império Inca. Nascido em Trujillo, na Espanha, Pizarro dominou os incas no Peru, onde foi assassinado no dia 26 de junho de 1541.

Francisco Pizarro foi abandonado nas escadarias de uma igreja em sua cidade quando ainda era criança, sendo reconhecido por seu pai apenas anos mais tarde. Em 1502, entrou para o exército espanhol e acompanhou o novo governador até a colônia Hispaniola, ilha onde hoje ficam o Haiti e a República Dominicana.

Em 1526, Pizarro descobriu peças de metais preciosos em uma de suas expedições à costa oeste da América do Sul e resolveu seguir os rastros. Começou a exploração da costa na região onde hoje é o Peru.

Na América do Sul Pizarro descobriu o Império Inca, que dominava praticamente toda a costa da região, e decidiu conquistá-lo com a ajuda do imperador Carlos V. Com 180 homens e três navios cedidos, Pizarro partiu para o Peru em 1531.

Nesta expedição conseguiu contato com Atahualpa, imperador Inca, e o tomou como refém. Dois anos depois, a capital do império, Cuzco, foi tomada. Em 1535, Pizarro fundou Lima, a atual capital peruana. Após seis anos saqueando a região, Pizarro mandou assassinar seu sócio, o soldado Diego de Almagro. Pouco tempo depois, os seguidores de Almagro vingaram sua morte, assassinando Pizarro.

Fontes:

AlgoSobre-Francisco Pizarro