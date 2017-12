Gastronomia

Você sabe o que é arroz parboilizado? Por Anne-Sophie Savarin

Dia destes, lendo umas noticias de gastronomia, me deparei com esta interessante informação. E gostaria muito de compartilhar com vocês. Sabem aquelas coisas que já ouvimos milhares de vezes e nunca paramos para descobrir o que significam? E, quando descobrimos, sentimos aquela sensação agradável de bem estar e contentamento, n’est’ce pas?

Pois aí vai:

Segundo o site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a palavra parboilizado teve origem na adaptação do termo inglês parboiled, proveniente da aglutinação de partial + boiled, ou seja, “parcialmente fervido”. Não se trata de arroz parafinado, ou colado, como muitos pensam. O processo de parboilização baseia-se no tratamento hidrotérmico a que é submetido o arroz com casca, pela ação tão somente da água e do calor, sem qualquer agente químico.

A parboilização é feita por um processo em três etapas: o encharcamento, quando o arroz é colocado em tanques com água quente por algumas horas. Nesta etapa, as vitaminas e sais minerais que se encontram na película e germe penetram no grão à medida que este absorve a água. Depois disto, o arroz passa pelo processo de gelatinização, quando o arroz úmido é submetido a uma temperatura mais elevada sob pressão de vapor, ocorrendo uma alteração na estrutura do amido. Nesta etapa, o grão fica mais compacto e as vitaminas e sais minerais são fixados em seu interior. Por fim, o arroz passa pela secagem para depois ser descascado, polido e selecionado. Quanto trabalho! Ufa!

A vantagem deste arroz é que o processo de parboilização faz com que ele fique mais rico em vitaminas e sais minerais, além de ficar muito mais soltinho na panela! E a melhor novidade é que o Brasil detém a tecnologia de parboilização mais avançada do mundo! Très bien!!