A história de Aretha Franklin em 10 vídeos Na semana passada, Aretha Franklin completou 74 anos de vida e 60 de carreira. Confira uma lista de apresentações que provam que ela é a rainha do soul

Na semana passada, a cantora de soul americana Aretha Franklin completou 74 anos de vida, dos quais 60 foram dedicados à música. Embora o tempo tenha apagado um pouco o brilho que a cantora tinha nas décadas de 1960 e 1970, ela ainda aparece renascendo em apresentações esporádicas, como fez em 2015, quando cantou “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” em um evento em homenagem à cantora e compositora Carole King.

Aretha começou sua carreira cantando na igreja New Bethel Baptist, onde seu pai, C. L. Franklin, era padre. Aos 14 anos, ela começou a fazer turnês junto com o pai e a gravar músicas. A canção “Take My Hand, Precious Lord”, escrita por Thomas A. Dorsey, fazia parte de seu repertório e quando Martin Luther King, Jr. foi assassinado, em 1968, a família dele pediu a Aretha para cantar a música no funeral.

Na Columbia Records, o produtor John Hammond tentou fazer de Aretha uma cantora de blues, uma espécie de herdeira de Sarah Vaughan e Billie Holiday. Assessorada por ele, ela gravou músicas como “Skylark”, de Johnny Mercer e Hoagy Carmichael.

Mas foi quando mudou para a Atlantic Records e para o estilo gospel do R&B que Aretha se tornou a rainha do soul. A internet está cheia de vídeos com performances estonteantes da cantora, entre elas a apresentação que fez em Amsterdã, em 1968, cantando “Dr. Feelgood”.

Em 1971, ao lado de uma banda liderada pelo saxofonista King Curtis, Aretha cantou uma versão rock-gospel de “Bridge Over Troubled Water”, de Paul Simon, na casa de shows Fillmore West, na Califórnia, para uma plateia formada majoritariamente por hippies brancos.

Poucos meses depois, em uma igreja batista em Watts, Los Angeles, ela fez uma apresentação puramente gospel que mais tarde se tornaria Amazing Grace, álbum que ganhou disco de platina duplo. Uma das mais belas músicas do disco é “Mary, Don’t You Weep”.

Em uma entrevista dada em abril de 2016, à revista New Yorker, o presidente Barack Obama foi perguntado sobre o que achava de Aretha. Ele respondeu “Aqui vai uma dica: quando você for escolher músicas para uma festa, comece por ‘Rock Steady’”. Aretha cantou essa música em uma apresentação no programa musical americano, Soul Train, famoso na década de 1970.

Obama convidou Aretha para Casa Branca muitas vezes nos últimos sete anos. A amizade dos dois começou em 2009, quando ela se apresentou em um evento de inauguração de seu governo cantando “My Country ‘Tis Of Thee”.

Por último, há um show feito em 2015, na Casa Branca, e transmitido pela rede PBS, onde ela finaliza a apresentação de joelhos. Ao longo do show, Aretha faz da Casa Branca a antiga New Bethel Baptist, onde começou sua carreira.

