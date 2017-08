Ajuda

Livros e filmes sobre transtorno afetivo bipolar

Livros:



– A Mente Vencendo o Humor (Dennis Greenberger)

– Bipolaridade e Temperamento Forte (Diogo Lara)

– Da Psicose Maníaco-Depressiva ao Espectro Bipolar (Ricardo e Doris Moreno)

– Dentro da Chuva Amarela (Walter Moreira)

– Digerindo a Bipolaridade (Alexandre Fiúza)

– Enigma Bipolar (Teng Chei Tung)

– Não sou uma só: o Diário de uma Bipolar (Marina W.)

– O Brilho de sua Luz (Danielle Steel)

– O Demônio do Meio-dia (Andrew Solomon)

– O Modelo de Medo e Raiva para Transtornos de Humor, de Comportamento e da Personalidade (Diogo Lara)

– Perturbação Bipolar – Guia para Doentes suas Famílias (Francis Mondimore)

– Quando a Noite Cai – Entendendo o Suicídio (Kay Redfield Jamison)

– Touched wih Fire (Kay Redfield Jamison)

– Transtorno Bipolar: Tratamento pela Terapia Cognitiva (Vários autores)

– Uma Viagem entre o Céu e o Inferno (Luiz Humberto Leite Lopes)

– Uma Mente Inquieta (Kay Redfield Jaminson)

– Um Bipolar que deu Certo (João Henrique Machado de Ávila)

– Duas Faces de uma Vida (Lana R. Castle)

Filmes:



– "As Horas" (Stephen Daldry)

– "Mr. Jones" (Mike Figgis)

– "The Secret Life of the Manic Depressive" (Stephen Fry)