A ciência estava errada sobre as mulheres Livro descreve como a ciência influenciou o mito da mulher como o sexo frágil, um ser gentil, sensível e dependente dos homens

Ao longo da história, as mulheres foram tratadas como seres intelectualmente inferiores aos homens. Os vitorianos acreditavam que a capacidade reprodutiva das mulheres se prejudicaria se fossem submetidas ao estresse dos estudos nas universidades. Há um século, poucos países permitiam o voto feminino. Em 2005, Lawrence Summers, na época reitor da Universidade de Harvard, causou uma polêmica ao dizer que “diferenças inatas” explicavam a escassez de mulheres entre cientistas de universidades de elite.

Inferior: How Science Got Women Wrong, o novo livro da jornalista e apresentadora de televisão Angela Saini, mostra como a ciência influenciou a ideia que os homens e as mulheres têm diferenças psicológicas, comportamentais e cognitivas inatas. Saini pesquisou alguns dos estudos mais influentes que moldaram a imagem das mulheres como pessoas gentis, sensíveis e atenciosas e dos homens como personalidades fortes, racionais e dominantes em consequência de fatores biológicos e do processo de evolução. Porém, em quase todos os estudos consultados os autores eram homens, enquanto grande parte da pesquisa mais recente sobre gênero é de autoria de mulheres.

Os cérebros dos homens são de 8% a 13% maiores do que os das mulheres. No século XIX isso era uma prova da inferioridade intelectual das mulheres. Desde então, diversos estudos mostraram que as diferenças entre os sexos em habilidades cognitivas ou motoras são muito pequenas ou inexistentes. As diferenças, quando existem, nem sempre privilegiam o mesmo sexo e podem mudar ao longo do tempo. Em alguns países, por exemplo, agora as meninas têm um desempenho melhor em matemática do que os meninos, o que eliminou um estereótipo antigo que mulheres não tinham talento para as ciências exatas. Por sua vez, o cérebro, como outros órgãos, é proporcional ao tamanho dos corpos dos homens, em geral, maiores do que os das mulheres.

As mulheres percorreram um longo caminho desde a época em que raramente eram vistas em universidades ou em laboratórios. Inferior: How Science Got Women Wrong é a história de como os estereótipos criados pela ciência dificultaram ainda mais a eliminação do mito do sexo frágil tão prejudicial à inserção da mulher na sociedade. No entanto, os cientistas continuam a procurar diferenças entre os sexos no cérebro, com máquinas de ressonância magnética que medem a atividade cerebral. Esses estudos atraem a atenção do público nas manchetes de jornais e de revistas especializadas, quando comparam imagens de cérebros masculinos e femininos totalmente diferentes uns dos outros. Qualquer relação com características psicológicas ou de comportamento é apenas especulativa, mas a mídia gosta de ficção.

