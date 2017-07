Arte

Como os impressionistas conquistaram o mundo

No início, poucos entendiam o que o impressionista Edouard Manet e seus seguidores estavam tentando fazer. Em seu livro “The Ultimate Trophy: How the Impressionist Painting Conquered The World”, o diretor do departamento de impressionismo e arte moderna da Sotheby’s, Philip Hook, analisa como a revolução impressionista assumiu diferentes formas em diferentes países.

Em comum entre os jovens impressionistas havia pinturas com pinceladas mais amplas, mais brilhantes e de cores mais simples. Os primeiros compradores das obras impressionistas eram pessoas humildes, geralmente amigos dos próprios artistas.

Mas a arte que começou como rebeldia logo se transformou em uma nova moda, e aqueles que compraram obras diretamente dos artistas passaram a ser abordados por norte-americanos ricos e pela nova aristocracia industrial da França, Grã-Bretanha, Alemanha e Rússia.

