Resenha

Guia politicamente incorreto da História do Brasil

Este interessante livro, do jornalista Leandro Narloch, se propõe desmistificar famosas figuras de nossa história. Alguns exemplos:

Zumbi era escravocrata

Zumbi vinha de uma linhagem de reis africanos e reinava no seu quilombo de acordo com a tradição africana, escravizando quem estava disponível. Se um escravo fugido vinha pedir refúgio, ele era recebido como cidadão da comunidade. Mas quando Zumbi saía com seus soldados para saquear povoados da região, os negros capturados viravam escravos.

Alguns de nossos grandes escritores tiveram atitudes altamente reprováveis

O jovem Machado de Assis, antes de fazer sucesso como romancista, era crítico de literatura e teatro nos jornais. O governo de D. Pedro II o contratou para chefiar a censura às peças de teatro. Sua missão era não deixar passar conteúdos considerados obscenos ou imorais, ou críticas à Família Imperial. Mas Machado quis ir mais além e queria censurar textos que ele não considerasse de boa qualidade — queria ser um árbitro da qualidade teatral. Felizmente para os autores da época, o governo não concordou.

José de Alencar pronunciou-se repetidas vezes contra o fim da escravidão, chegando a escrever cartas ao Imperador sobre isso.

O jovem Jorge Amado escreveu textos elogiando Stalin, o que não surpreende, dado que ele era comunista, mas também elogiando Hitler! Também deixou textos elogiando Antonio Carlos Magalhães.

Graciliano Ramos disse que o futebol era um modismo que nunca teria sucesso no Brasil.

Gilberto Freire admirava a Ku Klux Klan. A sua dissertação de mestrado nos EUA em 1922 contém elogios à confraria racista. Ao republicá-la em 1964 ele expurgou esses trechos.

E tem mais…

A origem da feijoada é europeia.

O Brasil não praticou genocídio na Guerra do Paraguai

Solano Lopez era um ditador cruel que obrigou crianças a servirem no exército. Sua mulher, a ex-prostituta irlandesa Elisa Lynch, propôs matar meninas de sangue índio e substituí-las por outras trazidas da Europa, para “branquear” a população.

Aleijadinho é quase um personagem de ficção

A pessoa existiu, mas não existem indicações de que tenha realmente feito tudo o que se atribui a ele. E os entendidos em arte estrangeiros consideram sua obra essencialmente medíocre.

Santos Dumont não inventou o avião

O famoso voo de Santos Dumont é de 1906. Nós sabemos que os irmãos Wright, norte-americanos, voaram em 1903, mas o avião deles decolou impulsionado por uma espécie de catapulta, não pelo seu próprio motor. O que não sabemos é que em 1904 e 1905 os norte-americanos continuaram voando, chegando a voos de dezenas de quilômetros, enquanto o famoso voo do 14 Bis foi de 220 metros.

Em tempo: ele também não inventou o relógio de pulso.

E por aí vai, alguns famosos heróis políticos também perdem sua aura, a “luta armada” de Dilma, Genoíno e outros tem algumas verdades reveladas, nada resiste ao iconoclasta Narloch.

Este redator não tem condições de tentar checar a veracidade de tantas afirmações surpreendentes, mas o autor, ao final de cada capítulo, cita extensamente suas fontes, de modo que a checagem, para quem tiver tempo,deve ser possível.

Um comentário à parte para o brilhante projeto gráfico, capa e ilustrações. Um trabalho belo e criativo.