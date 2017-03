Livro

Uma Gota de Sangue Livro do sociólogo Demétrio Magnoli explica como iniciativas racialistas envenenam a sociedade. Por Fábio Terra Teixeira.

As políticas racistas parecem ter uma capacidade incrível de se mascarar e adaptar aos tempos. O livro Uma Gota de Sangue, do sociólogo Demétrio Magnoli (Editora Contexto, 400 páginas), mostra como mudaram as formas de se fazer racismo.

Antes, se utilizava a religião. Depois, vieram os pesquisadores, que, partindo da premissa da superioridade racial, envenenavam o processo científico. A arma atual é a fraude — seja ela sociológica, que prega a “cultura negra” ou a “cultura indígena”, ou histórica, que inventa uma África e uma América intocadas e harmônicas sem a presença do homem branco.

No livro, Magnoli traça um panorama das políticas racialistas no mundo. Embora os capítulos dedicados à Malásia ou ao Congo possam soar fora do lugar para o leitor brasileiro, a leitura completa mostra como a manipulação é um traço comum em todos os políticos interessados em promover a separação ou o favorecimento de uma etnia.

De colonizadores ingleses a Evo Morales — passando por Hitler e por incontáveis ditadores –, todos parecem mais interessados em mascarar problemas sérios de seus países, jogando a culpa em eventos históricos ou em etnias, do que em consertar o que está realmente errado.

A análise vale para a situação brasileira. No capítulo “A cor da pobreza”, Magnoli mostra por meio de dados como a desigualdade não se dá pela raça e sim pela renda. O governo brasileiro, no entanto, prefere garantir uma reserva de mercado para etnias específicas do que em tirar a população em geral da pobreza. O resultado é a criação de um curral eleitoral baseado na cor da pele.

O conceito de raça é, de acordo com Magnoli, uma construção política que não atende aos interesses do povo governado. Ele fomenta o ódio e mantém no poder quem manipula o racismo da população. Na Nigéria, após a saída dos ingleses, a etnia com maior poder político, porém menos formação, criou cotas para si no funcionalismo público. “Nós tivemos que ensinar o povo a odiar os sulistas, a enxergá-los como que expropriavam seus direitos”, explicou um dos líderes da etnia mais numerosa, do norte. O resultado foram sucessivos golpes, separatismo e, finalmente, guerra civil.

Como definir quem pertence a cada etnia?

O método é sempre simples. A gota de sangue que dá nome ao livro se refere a uma política norte-americana que caracterizava como negro qualquer um com “uma gota de sangue negro”. Na África do Sul do Apartheid, era passado um pente no cabelo dos cidadãos para definir, pelo grau de crespidão, a qual raça a pessoa pertencia. Em 2007, a Universidade de Brasília usou método semelhante. Por meio de foto, uma banca definia quem era negro e quem era branco. O resultado dessa política foi capa da Veja, que mostrou o caso de gêmeos idênticos classificados de forma diferente (leia aqui).

O erro dos muitas vezes bem-intencionados defensores das cotas é a crença de que a desigualdade é evidência da descriminação e não herança da escravidão. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um dos defensores desta tese quando sociólogo. Neste ponto, Demétrio Magnoli se alinha a outro estudioso do tema, Ali Kamel, autor de Não Somos Racistas e defende que a discriminação de classe é o grande problema do Brasil.

A Fundação Ford

Dos mitos espalhados pelos racialistas, o mais prejudicial deles é a ideia de que as raças estão separadas por um abismo cultural intransponível. No livro, Magnoli dá atenção especial à Fundação Ford (FF), que financia universidades e ONGs que pregam políticas de ação afirmativa e a separação da sociedade entre etnias e raças.

Nos Estados Unidos, a FF deu dinheiro para que “líderes das minorias” fizessem valer seus desejos no Congresso. O primeiro problema passa pela legitimidade. Estes líderes não foram eleitos pelo povo ou escolhidos por meio do voto para representar as minorias. Assim como inúmeras ONGs, eles só têm como fator de legitimidade o dinheiro que recebem.

No Brasil a FF já começou a atuar. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, recebeu da FF US$ 1,3 milhão em financiamento, quando se decidiu pelas cotas.