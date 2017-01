ÍCONE DO FEMINISMO

Morre a atriz Mary Tyler Moore, aos 80 anos Mary Tyler Moore se tornou ícone do feminismo nos anos 1970 ao interpretar uma mulher moderna na televisão americana. A atriz estava internada por conta de uma pneumonia

A atriz americana Mary Tyler Moore morreu na última quarta-feira, 24, aos 80 anos. De acordo com um comunicado da família, publicado no jornal New York Times, a atriz estava internada no hospital de Greenwich por conta de uma pneumonia.

“Hoje, a icônica e querida Mary Tyler Moore morreu, aos 80 anos, na companhia de amigos e de seu marido por 33 anos, Dr. S. Robert Levine”, disse a agente da família, Mara Buxbaum, em nota.

Mary se destacou na televisão americana por conta de sua atuação na série The Dick Van Dyke Show, nos anos 1960, e por comandar o seriado Mary Tyler Moore Show, na década de 1970. Enquanto no seriado dos anos 1960 Mary interpretou uma personagem que seguia o padrão de personagens femininas da época, o de mãe dedicada a cuidar do marido e dos filhos e que não trabalhava fora, em Mary Tyler Moore Show a atriz retratou a mulher moderna, solteira e bem sucedida, tornando-se um ícone feminista dos anos 1970.

Seu trabalho na televisão rendeu 14 indicações ao Emmy, ganhando o prêmio em seis ocasiões, e nove indicações ao Globo de Ouro, ganhando três vezes. A atriz também seguiu carreira no cinema e em 1981 foi indicada ao Oscar, pelo filme Gente Como a Gente.

Mary nasceu em 29 de dezembro de 1936, em Nova York, e ainda na infância se mudou com a família para Los Angeles. Casou-se pela primeira vez com Richard Meeker, com quem teve seu único filho, Richard Jr. Separou-se em 1961 e no ano seguinte casou com o executivo Grant Dicker, que mais tarde se tornaria presidente da rede NBC.

A atriz se divorciou do executivo em 1981, um ano após a morte do seu filho, que atirou em si mesmo por acidente. Seu terceiro marido foi o cardiologista Robert Levine, com quem esteve até o fim da vida.

Mary foi diagnosticada com diabetes tipo 1 quando ainda estrelava o Mary Tyler Moore Show. Em 2011, foi submetida a uma cirurgia no cérebro para retirar um tumor benigno.

