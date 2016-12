Morre a atriz Carrie Fisher

OBITUÁRIO

Famosa por interpretar a princesa Leia na trilogia “Star Wars”, de George Lucas, a atriz Carrie Fisher morreu nesta terça-feira, 27, aos 60 anos, quatro dias após sofrer uma parada cardíaca.

Carrie estava internada desde a última sexta-feira, 23, quando passou mal durante um voo que partiu de Londres, Reino Unido, em direção a Los Angeles, EUA. A atriz começou a passar mal faltando 15 minutos para a aterrissagem. Ela foi socorrida por pessoas que estavam bordo do avião, que iniciaram técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Assim que o avião pousou, a atriz foi levada para um hospital próximo ao aeroporto, onde permaneceu internada em estado grave, respirando por aparelhos.

A morte foi confirmada nesta terça-feira, pelo porta-voz da família, Simon Halls, que divulgou uma nota em nome da filha da atriz, Billie Lourd. “É com uma tristeza muito profunda que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8h55 desta manhã”, diz a declaração. “Ela era amada pelo mundo, e sua falta será profundamente sentida. Nossa família inteira agradece por seus pensamentos e orações”.

Carrie alcançou a fama em 1977, quando interpretou a princesa Leia Organa, ao lado dos atores Mark Hamill (Luke Skywalker) e Harrison Ford (Han Solo). Na década de 1980, ela interpretou papéis menores, em filmes como “Hannah e suas irmãs”, de Woody Allen (1986) e “Harry & Sally – Feitos um para o outro” (1989), de Rob Reiner.

Na década de 1990, caiu no ostracismo e passou a atuar atrás das câmeras, como escritora e roteirista e ajudando no script de filmes como “Hook – A volta do Capitão Gancho” (1991), “Mudança de Hábito” (1992) e “Afinado no amor” (1998).

Em 2015, ela tornou a interpretar a princesa Leia, no filme “Star Wars – O despertar da força”. Novamente alçada ao estrelato, Carrie estava em Londres para gravar uma participação no seriado “Catastrophe”. Ela também estava em turnê para divulgação de seu livro “Memórias da princesa: Os diários de Carrie Fisher”, no qual conta os bastidores das filmagens de “Star Wars” e como o papel da princesa Leia mudou sua vida.

