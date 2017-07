OBITUÁRIO

Morre Jeanne Moreau, atriz de ‘Joanna, a francesa’ Um dos mais famosos nomes do cinema francês, Jeanne Moreau morreu nesta segunda-feira, 31, aos 89 anos, em sua casa em Paris

Conhecida pelo sua atuação no clássico filme “Jules et Jim” (1962) , a atriz francesa Jeanne Moreau morreu nesta segunda-feira, 31, aos 89 anos, em sua casa no bairro Place des Ternes, em Paris, França.

Moreau era um dos mais famosos nomes do cinema francês. Ela atuou em mais de 100 filmes, ao longo de seus 65 anos de carreira. Entre os filmes que atuou está “A noite” (1961), “O processo” (1962) e “A Noiva Estava de Preto” (1968).

A atriz também teve uma passagem pelo Brasil, atuando no filme “Joanna, a francesa” (1973), do diretor Cacá Diegues. Recentemente, Moreau participou de filmes como “Uma Dama em Paris” (2012), “Le Talent de Mes Amis” (2015) e da série de TV francesa “Le Tourbillon de Jeanne”.

Nascida em 23 de janeiro de 1928, Moreau era filha do dono de uma cervejaria e de uma bailarina britânica. Ela estudou no Conservatório Nacional de Arte Dramática e, aos 20 anos, tornou-se o membro mais novo da Comédie-Français. Apesar de ter dado os seus primeiros passos no teatro, foi no cinema, com “Jules et Jim” que Moreau alcançou o estrelato.

Em 1960, Moreau recebeu o prêmio de Melhor Atriz, no Festival de Cannes, pelo seu trabalho em “Moderato Cantabile”, de Peter Brooke. Na década de 1990, ela recebeu o prêmio César de melhor atriz pelo desempenho em “La vieille qui marchait dans la mer”, de Laurent Heynemann.

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem e condolências à família de Moreau em um comunicado divulgado pela AFP. “Com ela desaparece uma artista que encarnava o cinema na sua complexidade, na sua memória, na sua exigência”, disse Macron.

O presidente francês também usou sua conta no Twitter para homenagear a atriz. “Lenda do cinema e do teatro, Jeanne Moreau foi uma artista envolvida no turbilhão da vida com liberdade absoluta”, escreveu Macron.