NESTA DATA

Nasce John Steinbeck Em 27 de fevereiro de 1902, nasce o escritor americano John Steinbeck, autor de 'As Vinhas da Ira' e vencedor dos prêmios Pulitzer e Nobel da Literatura

Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1962, o escritor John Steinbeck nasceu em 27 de fevereiro de 1902 no estado americano da Califórnia e morreu em 20 de dezembro de 1968 em Nova York.

Seu pai, John Steinbeck Sr., era contador da cidade, e sua mãe, Olive Hamilton-Steinbeck, ex-professora. Foi ela quem transmitiu a John o amor por ler e escrever. Durante o verão, ele trabalhava em serviços braçais nos ranchos da redondeza, o que influenciou sua obra. Em 1920, ingressou na Universidade de Stanford. Abandonou a graduação em 1925 e rumou para Nova York.

Depois de dois anos na cidade sem conseguir publicar nada, John retornou para a Califórnia. Em 1929, publicou seu primeiro romance, Cup of Gold, sobre o pirata Henry Morgan. Tanto este livro como os dois seguintes — The Pastures of Heaven e To a God Unknown – não obtiveram sucesso. Para se manter, Steinbeck fazia trabalhos braçais pela manhã e à tarde dedicava-se à literatura.

Em 1935, ele publicou Tortilla Flat. A partir daí, seus romances foram acolhidos pelo público. Durante a Segunda Guerra Mundial, Steinbeck foi correspondente do New York Herald Tribune. Seus relatos foram compilados no livro Once There Was a War.

As principais obras de Steinbeck são A Leste do Éden (East of Eden, 1952) e As Vinhas da Ira (The Grapes of Wrath, 1939), obra que o levou a ser agraciado com o Prêmio Pulitzer. Seus romances retratam o social, lidam com os problemas do trabalho rural e da pobreza e com as realidades criadas pelo homem. O consagrado escritor norte-americano morreu aos 66 anos.

Fontes:

John Steinbeck - Biography