Nasce Simone de Beauvoir No dia 09 de janeiro de 1908, nasce Simone de Beauvoir, filósofa francesa e um dos nomes mais influentes do movimento feminista

A escritora Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beuavoir nasceu no dia 9 de janeiro de 1908 em Paris, na França. Ela se tornou um ícone do feminismo e filósofa integrante do movimento existencialista.

Desde muito cedo, estimulada pelos pais, Simone descobriu uma profunda paixão pela leitura e pela escrita. Em 1926, iniciou o curso de Filosofia na Universidade de Sorbonne. Três anos mais tarde, obteve o título de professora titular com um resultado mais que satisfatório, posteriormente lecionando a disciplina em Marselha e depois em Rouen e Paris. Não satisfeita com a profissão, porém, Simone a abandonou 1943 para seguir uma carreira literária. Seu primeiro romance, “A convidada”, trata de relacionamentos amorosos inflamados pelo sentimento de ciúme em meio a um triângulo amoroso.

Em 1929, conhece o existencialista Jean-Paul Sartre. O encontro marca uma reviravolta decisiva em sua existência e em seu conceito de vida. Os dois alimentam uma relação intelectual e afetiva muito forte, mas não se enquadram numa vida marital tradicional, já que se recusavam a dividir o mesmo teto. Ambos cultivavam relações com outros parceiros, e compartilhavam as experiências adquiridas neste e em outros campos da existência, em função de um pacto estabelecido. A relação que Simone manteve com seu amante ilustra perfeitamente suas reflexões sobre a posição da mulher na sociedade e sobre a relação com o outro em geral.

Em 1949, aos 41 anos, passou a ser conhecida no mundo inteiro graças ao seu livro “O segundo sexo”, que logo se torna um clássico do movimento feminista.

Depois da morte de Sartre, em 15 de abril de 1980, Simone teve complicações de saúde, com o consumo abusivo do álcool e das anfetaminas. Em 1981,publica seu último livro, “A Cerimônia do Adeus”, onde narra o fim da existência de Sartre.

Simone morreu no dia 14 de abril de 1986, aos 78 anos de idade. Cinco dias depois, foi enterrada no cemitério de Montparnasse, junto a Sartre.

