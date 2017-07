Curiosidades

Nove coisas que você não sabia sobre a vida de Steve Jobs O cofundador da Apple sempre tentou manter sua vida pessoal longa dos holofotes

Apesar de todos os anos no comando da Apple, Steve Jobs continua, de muitas maneiras, uma figura incompreensível até na morte. Muito reservado, Jobs escondia a maior parte da sua vida pessoal, desde sua vida familiar curiosa até os detalhes de sua luta contra o câncer de pâncreas, doença que o levou na quarta-feira, 7, aos 56 anos.

Enquanto o executivo-chefe e cofundador da Apple mantinha as entrevistas que concedia longe da sua vida pessoal, há muitas coisas que sabemos sobre Jobs como pessoa, além do Mac e do iPhone.

1. Infância

Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, no dia 24 de fevereiro de 1955. Foi adotado logo após o nascimento e criado pelo casal Clara e Paul Jobs. Seu pai adotivo, um termo ao qual Jobs fazia objeção, era mecânico e sua mãe, contadora. Mais tarde na vida Jobs descobriu as identidades de seus pais biológicos. Sua mãe, Joanne Simpson, estava na faculdade na época e se tornou fonoaudióloga, seu pai biológico, Abdulfattah John Jandali, um sírio muçulmano, hoje é vice-presidente de um casino em Reno, Nevada. Alguns anos mais tarde, Jobs se aproximou de Simpson, mas ele e seu pai permaneceram distantes.

2. Saída da faculdade

O líder da empresa mais bem sucedida do mundo não se formou na faculdade. Na verdade não chegou nem perto disso. Depois de terminar a escola, Jobs se matriculou na Universidade Reed, em 1972. Ele permaneceu na Reed apenas um semestre devido ao alto custo da mensalidade para seus pais. Sobre o tempo que passou lá, Jobs disse que “não era nada romântico. Eu não tinha quarto, então dormia no chão dos dormitórios de amigos. Eu devolvia o casco de garrafas de Coca por 5 centavos para comprar comida e atravessava sete milhas na cidade todo domingo à noite para conseguir uma boa refeição por semana no templo Hare Krishna”.

3. Enganou seu sócio na Apple em um trabalho para a Atari

Jobs é conhecido por suas inovações na computação pessoal, tecnologia de celular e software, mas ele também ajudou a criar um dos mais conhecidos videogames de todos os tempos. Em 1975 foi chamado pela Atari para trabalhar no jogo Breakout.

Ele supostamente teria recebido uma oferta de US$ 750 pelo trabalho de desenvolvimento com possibilidade de receber mais U$ 100 para cada chip eliminado do design final do jogo. Jobs chamou Steve Wozniak (posteriormente cofundador da Apple) para ajudá-lo, e Wozniak conseguiu diminuir tanto o protótipo que a Atari pagou um bônus de U$ 5 mil. No entanto, Jobs ficou com o bônus para si e pagou ao amigo apenas U$ 375, de acordo com a autobiografia de Wozniak.

4. A mulher que ele deixou

Assim como o resto da sua vida familiar, Jobs manteve seu casamento longe do olhar público. Mas em sua casa em Palo Alto, ele estava criando uma família com sua mulher, Laurene. Em toda sua séria história de dedicação à empresa que construiu, Jobs faltou a uma reunião para sair com Laurene no primeiro encontro do casal. “Eu estava no estacionamento com a chave no carro e pensei comigo mesmo, ‘se essa fosse a minha última noite na Terra, eu preferiria passá-la em uma reunião de negócios ou com essa mulher?’ Eu corri através do estacionamento e chamei-a para jantar. Ela aceitou e nós estamos juntos desde então”.

5. Sua irmã é uma autora famosa

Mais tarde na vida, Jobs conheceu sua irmã em sua busca por encontrar seus pais biológicos. Mona Simpson (antes Mona Jandali) é a famosa autora de Em qualquer outro lugar, uma história sobre mãe e filha, mais tarde adaptada para o cinema com Natalie Portman e Susan Sarandon.

Depois de se encontrarem, eles desenvolveram uma relação muito próxima. “Somos família, ela é uma das minhas melhores amigas no mundo. Conversamos por telefone com frequência”, disse Jobs em uma entrevista ao The New York Times. O livro Em qualquer outro lugar é dedicado a “meu irmão, Steve”.

6. Romances com celebridades

Em uma biografia não autorizada, um amigo da época da faculdade revelou que Jobs teve um breve relacionamento com a cantora folk Joan Baez. A biografia também conta que Jobs saiu com a atriz Diane Keaton por um curto período.

7. A primeira filha

Quando tinha 23 anos, Jobs e sua namorada da época do colégio, Chris Ann Brennan tiveram uma filha, Lisa Brennan Jobs, que nasceu em 1978, logo quando a Apple começou a sobressair no mercado tecnológico. Ele e Lisa nunca se casaram e Jobs por algum tempo negou a paternidade, tendo chegado a afirmar em documentos judiciais, que era estéril. Posteriormente ele teve três filhos com Laurene Powell. Após reatar relacionamento com a primeira filha, Jobs pagou os estudos dela em Harvard. Lisa se formou em 2000 e hoje escreve para uma revista.

8. Estilo de vida alternativo

Jobs experimentou a droga psicodélica LSD. Ele disse uma vez sobre Bill Gates, fundador da Microsoft: “Eu desejo o melhor para ele, de verdade. Eu só acho que ele e a Microsoft têm uma visão um pouco estreita. Ele teria uma mente mais aberta se tivesse tomado ácido uma vez ou tivesse ido a um ashram quando era mais novo”.

A conexão era tão forte que Albert Hofmann, o cientista suíço que primeiro sintetizou (e tomou) LSD, pediu a Jobs fundos para pesquisar sobre o uso terapêutico da droga. Jobs disse que a experiência com a droga foi uma das duas ou três coisas mais importantes que fez na vida. Ele teria sugerido também que o LSD pode ter contribuído para o “pensamento diferente” que ainda coloca os designs da Apple a frente da concorrência.

Durante uma visita à Índia, Jobs visitou um ashram e voltou aos EUA um budista zen. Ele também quase não consumia derivados de animais. A única carne que consumia era peixe cru. Tinha uma crença forte na medicina oriental, tendo buscado tratamento para seu câncer através de diversas abordagens e dietas especializadas antes de relutantemente se submeter à sua primeira cirurgia para o tumor em 2004.

9. Sua fortuna

Como executivo-chefe da marca mais valiosa do mundo, Jobs recebia um risível salário anual de somente U$ 1. Embora o gesto não seja único no mundo corporativo, Jobs manteve seu salário em U$ 1 desde 1997, ano em que se tornou o executivo principal da Apple. “Eu recebo 50 centavos por ano para aparecer e os outros 50 baseados na minha performance”, disse Jobs em 2007.

Ele pode até ter recebido um único dólar por ano, mas Jobs deixa uma grande fortuna. A maior parte da sua riqueza, quase U$ 7 bilhões, vem da venda da Pixar para a Disney em 2006. Em 2011, com estimados U$ 8,3 bilhões, ele era a 110ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes. Se não tivesse vendido suas ações ao deixar a Apple em 1985 (antes de retornar à empresa em 1996), ele seria a quinta pessoa mais rica do mundo.

Jobs deixou três filhos de seu casamento com Laurene Jobs (Reed, Erin, and Eve), além da sua primeira filha, Lisa Brennan-Jobs.

