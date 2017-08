Livro

O instrumento mais difícil de uma orquestra

Em "A Devil to Play", lançado em janeiro na Grã-Bretanha e agora publicado nos EUA, o jornalista britânico Jasper Rees ressalta a dificuldade de se tocar uma trompa, de acertar as notas com o instrumento e de compor músicas com ele.

Em seu livro, Ress apresenta os melhores trompistas do mundo. O jornalista destaca Giovanni Punto, do século XVIII, seguido por Joseph Leutgeb — amigo a quem Mozart dedicou um concerto para trompa, o K417. Ress apresenta também a britânica Helen Kotas — a primeira mulher a se tornar principal trombista de uma grande orquestra norte-americana –, o britânico Herman Baumann e o anglo-australiano Barry Tuckwell.

Jasper Ress diz que todas essas pessoas compartilham uma certeza absoluta de que a trompa é um instrumento como nenhum outro.

Fontes:

Economist - Playing the French horn: Blowhard