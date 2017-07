NESTA DATA

O primeiro passo na Lua No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na lua

Há exatos 46 anos, Neil Armstrong dava o passo mais importante de sua vida e pisava pela primeira vez na Lua. No dia 20 de julho de 1969, sua pegada ficou marcada no solo lunar, dando aos EUA uma vitória sobre a União Soviética durante a corrida espacial da Guerra Fria.

A missão Apollo 11 começou com a decolagem da nave espacial, no dia 16 de julho, e terminou com o retorno dos três astronautas americanos, no dia 24 de julho. O projeto começou em 1961, durante o governo de John F. Kennedy, que prometeu cumprir a meta até o final da década.

No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin entraram no módulo lunar Eagle, que os levou até a superfície lunar. O pouso foi feito em situação de emergência, com pouco combustível e alarmes soando, mas teve êxito. Seis horas depois do pouso, o comandante Neil Armstrong disse a famosa frase: “É um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade” ao realizar o feito histórico.

Após algumas horas de experimentos na Lua, Aldrin e Armstrong voltaram ao Eagle e decolaram para o módulo de comando, o Columbia. Antes de partirem eles instalaram um espelho para que, da Terra, se pudesse comprovar a presença do homem na Lua, com a utilização de um laser de grande potência, que seria refletido de volta. No dia 24 de julho eles pousaram de volta na Terra.

Durante a missão Apollo, foram feitos 12 voos, sete deles não tripulados (As-201, As-202, As-203, Apollo 1, Apollo 4, Apollo 5, Apollo 6) e outros cinco tripulados (Apollo 7, Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10 e Apollo 11). Depois do sucesso de Aldrin e Armstrong, ainda foram feitos outros seis voos (Apollo 12 a 17) à Lua, mas nem todos conseguiram pousar novamente no satélite natural.

Confira uma montagem da NASA com os melhores momentos:

