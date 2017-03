O outro lado

O que aconteceu com o iceberg que afundou o Titanic? Titanic durou cerca de cinco anos, já o iceberg começou sua lenta viagem para o Atlântico Norte mais de três mil anos atrás

Há cem anos, um transatlântico atingiu um bloco de gelo e afundou no Atlântico Norte. A história do transatlântico já foi contada centenas de vezes. Esta história é sobre o bloco de gelo. As fotos abaixo são, muito provavelmente, a única evidência fotográfica conhecida do real iceberg que atingiu o Titanic. Compreensivelmente, ninguém se preocupou em tirar fotografias enquanto o navio estava afundando, na verdade, por isso é impossível fazer uma identificação absolutamente precisa. Mas ambas as fotografias apresentam um sinal revelador de uma colisão com um navio e ainda mais: uma mancha de tinta vermelha.

A foto acima foi tirada pelo comissário chefe do transatlântico alemão SS Prinz Adalbert, que em 15 de abril foi navegando por milhas do Atlântico Norte e ficou a meros metros de distância de onde o Titanic afundou na noite anterior. Na época, o comissário não conhecia a história do Titanic, portanto, ele não foi à procura de icebergs. Ele simplesmente viu um traço de tinta vermelha ao longo da base do bloco de gelo, o que possivelmente significava que um navio havia colidido com ele nas últimas doze horas.

Está foto ao lado foi tirada por um capitão do Minia, um dos navios normalmente utilizados para colocar cabos de profundidade, tais como os de telecomunicações, enviado para o local do naufrágio para recuperar cadáveres e detritos. O capitão alegou que se tratava do único iceberg da área e a tinta vermelha era novamente um sinal claro de que um navio tinha golpeado o bloco de gelo recentemente. Há algum desacordo sobre se este era o único iceberg na área, mas certamente parece provável que algo havia batido naquele, e as chances são boas que esse algo tenha sido o Titanic.

Se você for traçar a história do Titanic, você realmente não poderia ir muito mais longe do que 1907, quando os White Star Lines elaboraram os planos para construir os três maiores navios do mundo: Olympic, Titanic e Gigantic, que mais tarde foi nomeado de Britannic e afundou no Mediterrâneo durante a Primeira Guerra Mundial. Desde a concepção até afundar, o Titanic durou cerca de cinco anos, embora, obviamente, sua memória perdure por muito mais tempo. Mas em comparação, o iceberg começou a sua lenta viagem para o Atlântico Norte mais de três mil anos atrás. Novamente, podemos apenas imaginar os detalhes exatos, mas a história provavelmente começou com uma queda de neve na costa ocidental da Groenlândia por volta de 1000 a.C. Depois de alguns meses, essa neve foi adquirindo uma forma mais compactada, chamando “firn”, que, em seguida, ao longo de décadas subseqüentes foi comprimida em gelo denso pelo peso da neve recente em cima dela.

A água congelada nessas geleiras foi lentamente forçada para o oeste, em direção ao mar. Quando finalmente chegaram à costa do Oceano Ártico, as marés quebraram os pedaços de gelo e então surgiram os icebergs, cerca de trinta séculos após o início de sua formação. O iceberg que afundou o Titanic começou a sua jornada como um contemporâneo do rei Tutancâmon, civilizações inteiras surgiram e morreram enquanto ele fazia sua lenta marcha para a infâmia.

Mas, uma vez que tudo foi feito, a vida do iceberg foi curta. Sabemos disso porque o Titanic afundou no Atlântico Norte, ao invés do Ártico, o que significa que as correntes devem tê-lo levado muito ao sul de onde ele foi criado. Começando na costa da Groelândia, passando pelo Estreito de Davis, para o Mar do Labrador e, por último, o Atlântico.

O iceberg do Titanic foi sortudo, por assim dizer, a maioria dos icebergs derrete muito antes de chegar a esse extremo sul. Dos 15 a 30 mil icebergs criados a cada ano pelas geleiras da Groelândia, apenas cerca de 1% deles faria todo o caminho até o Atlântico. Em 15 de abril de 1912, o iceberg estava pelo menos 2,5 mil quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico.

A temperatura da água na noite que o Titanic afundou era de aproximadamente 3,3 graus abaixo de zero. Uma temperatura, claro, letal para todos os passageiros que tinham sido forçados a se jogar no mar aberto para escapar do navio afundando. Mas essas temperaturas são quentes para sustentar icebergs por muito tempo. A esperança média de vida de um iceberg no Atlântico Norte é apenas cerca de dois a três anos, da criação ao derretimento. Isso significa que, possivelmente, o bloco de gelo partiu da Groelândia, em 1910 ou 1911, e foi embora para sempre até o final de 1912 ou em algum momento de 1913. Certamente, o iceberg que afundou o Titanic sequer resistiu até a eclosão da Primeira Guerra Mundial e já nessa época era um pouco de água doce misturada, imperceptivelmente, com o resto do Atlântico Norte.

Fontes:

Io9 - Whatever happened to the iceberg that sank the Titanic?