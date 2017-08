LONGEVIDADE

Os cinco países com maior expectativa de vida Dietas, costumes e hábitos estão entre os segredos de países como Coreia do Sul, Japão e Espanha

Ao redor do mundo, a média da expectativa de vida é de 71 anos, mas alguns países se destacam por superar este número e por se destacar no Índice Mundial de Felicidade 2017. Mas quais são seus segredos? Confira isso abaixo, em uma lista dos países campões em longevidade.

Coreia do Sul

Segundo estudos recentes, a Coreia do Sul caminha para ser o primeiro país a ter uma expectativa de 90 anos. Com uma economia em forte crescimento, os habitantes têm amplo acesso ao sistema de saúde.

A dieta local é rica em alimentos fermentados, que ajudam a diminuir o colesterol e a aumentar as defesas imunológicas.

Além disso, a cultura é focada na comunidade e concentrada no presente (ensinamento budista). “Os jimjilbang (banheiros públicos com banheiras de hidromassagem, água quente, mesas de massagem e saunas) oferecem a oportunidade para as pessoas se encontrarem, se conhecerem e, assim, reduzirem o estresse”, diz Camille Hoheb, fundadora da empresa de turismo Wellness Tourism Worldwide.

Cingapura

A expectativa de vida é de 83,1 anos. O país tem uma das menores taxas de mortalidade infantil e materna do mundo, além de um sistema eficiente de prevenção em saúde.

Recentemente, o país inaugurou seu primeiro parque terapêutico. O objetivo é reduzir o estresse e melhorar a saúde dos idosos.

“Os cigarros e as bebidas alcoólicas são taxados com impostos muito mais altos que em outros países”, exlica Bino Chau, que mora no país e escreve num blog de viagens.

Japão

No país, a expectativa de vida é de 83 anos. Na região de Okinawa, ilhas ao sul, há 400 pessoas com mais de 100 anos.

Na dieta local, há muito tofu e batatas, além de uma pequena quantidade de queijos. Os círculos sociais de idosos e a comunidade forte ajudam a diminuir os níveis de estresse, além de aumentar a sensação de pertencimento.

Espanha

A expectativa de vida é de 82,8 anos. A dieta mediterrânea é rica em azeite de oliva, vegetais e vinhos.

A famosa “siesta”, pausa para descanso depois do almoço, também pode influenciar na qualidade de vida. Além disso, como o comércio costuma ficar perto das casas das pessoas, muitos optam pelas caminhadas ou pelo uso da bicicleta.

Suíça

O país tem a expectativa mais alta entre homens, onde vivem, em média, 81 anos. Sua rede de saúde é de alta qualidade e seu nível de segurança é elevado.

Alguns estudos consideram o alto consumo de queijo e leite como um dos fatores para a alta expectativa de vida do país.

