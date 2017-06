Teatro

Parceria de sucesso, ao som de tango, bolero e cha cha cha Edwin Luisi fará nova temporada em SP e turnê com a peça de Eloy Araújo, que tem mais de uma década e permanece atual. Por Solange Noronha

A comédia “Tango, bolero e cha-cha-chá” pode estar entrando em sua reta final no teatro carioca Clara Nunes, na Gávea, mas está longe do fim de sua vitoriosa trajetória, que há mais de uma década acumula números significativos não apenas nas bilheterias. Escrita por Eloy Araújo, a peça ultrapassou três anos em cartaz quando foi encenada pela primeira vez, sendo aplaudida no Rio, em São Paulo e outras cidades brasileiras, além de Lisboa, Portugal. No início de 2010, voltou à cena quando seu protagonista, Edwin Luisi, festejava o 40º aniversário de carreira — e, nos novos cartazes, com a reforma ortográfica ocorrida entre as montagens, perdeu os hífens e o acento dados por seu criador. Em 27 de fevereiro, “Tango…” despede-se do Rio e, em março, retorna a São Paulo, no Teatro Frei Caneca.

Eloy Araújo conta que a diretora Bibi Ferreira definiu sua peça logo no início: “A Maria Helena Dias, atriz e produtora da primeira montagem, ligou para ela e disse que ‘Tango’ era um sucesso. E a Bibi retrucou: ‘Não, Maria Helena, é um fenômeno!’ Positivou-se o carimbo. Mais de 420 mil pessoas assistiram àquela encenação.”

Fenômeno também é Edwin Luisi, que, às vésperas de completar 64 anos (é do dia 11 de fevereiro), faz verdadeiras acrobacias no palco sobre finíssimos saltos 10 e 12 — “estes últimos com plataforma”, diz ele, amenizando o alto grau do desafio, mesmo entre as mulheres mais experientes nesse difícil exercício de equilíbrio. Além disso, ele não apenas anda ou desfila em cena: a plateia vai ao delírio com a saltitante interpretação do ator, que, quando menos se espera, se atira sobre os móveis do cenário ou nos braços do colega Carlos Bonow. Edwin relembra: “Nos primeiros ensaios, a Bibi me garantiu que nenhum ator passava do salto 4 e eu disse: ‘Você não me conhece.’ Logo estava no 7 e, em pouco tempo, passei pro 10.”

Atleta em primeiro lugar

Edwin conta que, devido à compleição franzina e à saúde frágil na infância, entrou cedo na ginástica olímpica e tornou-se atleta de competição, com vários títulos no currículo, além de dedicar-se a outros esportes, como natação, salto ornamental, tênis e handebol. A disciplina e os cuidados com a alimentação o acompanham desde então: “Em todos os meus trabalhos, o atleta vem antes do ator. Começo a composição pela forma e imprimo muito vigor físico nos meus personagens. É onde sei que sou bom e me sinto protegido. Eu me jogo mesmo, não tenho medo de me estabacar.”

No palco, é o medo de Daniel de encarar a família e revelar sua nova identidade, Lana Lee, que faz Edwin Luisi ficar mais elétrico em sua interpretação. Para quem ainda não viu, Eloy Araújo explica que os ritmos do título marcam os três movimentos do espetáculo, cuja trama não envelhece: tango para o drama de Daniel, que volta ao Brasil após dez anos e, primeiramente, se apresenta como Daniela, prima do marido fujão; bolero para a aceitação de sua mulher, Clarisse (Alice Borges), que fica amiga de Lana, mas ainda teme contar a verdade ao filho, Denis (Miguel Rômulo); e chachachá — com que grafia for — “quando tudo se resolve de forma alegre e feliz”.

O elenco atual conta ainda com o já citado Carlos Bonow como Peter D’Alessandro, companheiro de Lana que a incentiva a se abrir com a família, e Márcia Cabrita como a intrometida empregada Genevra. Edwin não sabe ainda se os colegas poderão ir para São Paulo com a peça, mas adianta que, mesmo gravando na Record a novela “Rebeldes”, pretende fazer nova — e mais longa — turnê pelo Brasil depois da temporada paulistana.

Carreiras iniciadas na EAD

Além do sucesso de “Tango, bolero e cha-cha-chá”, que deu muitos prêmios aos dois, Edwin Luisi e Eloy Araújo dividem outras coincidências: ambos são paulistas radicados no Rio e se formaram na Escola de Arte Dramática (EAD) da USP. Eloy, no entanto, apesar de ter sido também um ator premiado no início da carreira, acabou se dedicando à direção e, principalmente, a escrever para a TV e o teatro, além de dar aulas e compor músicas para alguns espetáculos — é seu, por exemplo, o tema de Lana Lee. Para ele, a experiência no palco o ajudou como autor: “Foi como uma afinação de instrumento. Hoje sou conhecido como uma pessoa que escreve para o ator. O que aprendi estudando e compondo personagens foi fundamental para isso.”

Edwin, por sua vez, conta que resistiu à profissão: “Lutei contra o desígnio de ser ator, mesmo quando, num teste vocacional, a opção veio em primeiro lugar, juntamente com arquitetura. Mas eu era péssimo em matemática”, conta, entre risos. “Confesso que tinha receio da insegurança da carreira. Hoje, porém, sinto orgulho das escolhas que fiz, um orgulho bacana, sem ser besta e nariz empinado. Não fiquei rico, mas conquistei o principal: o respeito dos meus pares e do público.”

Vida longa a Lana Lee. E que venham novas parcerias da dupla Edwin e Eloy.