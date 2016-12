Primeira linha elétrica de bondes no Brasil é inagurada

Nesta Data

No dia 08 de outubro de 1892, foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro, a primeira linha de bondes elétricos instalada em caráter permanente no país.

A linha pertencia à Companhia Ferro-Carril do Jardim Botânico e ligava o Largo dos Leões, no bairro de Botafogo, ao Largo do Machado, entre os bairros do Catete e Laranjeiras, servindo também ao bairro do Flamengo e adjacências. O presidente Floriano Peixoto foi o primeiro passageiro.

