Curiosidades

TOP 10 maiores invenções da história Veja a lista das dez maiores invenções da humanidade

Ir de carro para o trabalho, acender a luz do escritório e ligar o computador podem parecer simples ações do cotidiano, mas fazem parte de importantes descobertas históricas. Um estudo da consultoria Tesco Mobile listou as cem maiores invenções da história da humanidade. Confira o Top 10:

1) Roda – Registros indicam que a roda nasceu há mais de 5 mil anos na Ásia. Pesquisadores apontam que a data mais antiga foi em 3.500 a.C, na Suméria, nas ruínas da cidade de Ur, onde foi achada uma placa de argila. Usado em transportes, máquinas e diversas outras ferramentas do dia-a-dia, o objeto diminui a fricção entre dois ou mais pontos em uma superfície, facilitando sua locomoção. Acredita-se que a primeira roda foi feita do tronco de uma árvore.

2) Avião – A história da aviação começou com os irmãos Wiilbur e Orville Wright em 1903, na Carolina do Norte, nos EUA. Em 1906, o brasileiro Santos Dumont realizou o primeiro voo com o 14 bis, em Paris.

3) Lâmpada – Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente no dia 21 de outubro de 1879. Como desafio, o cientista deveria fazer a combustão do oxigênio mais rápida e duradoura. Finalmente, usando uma haste de carbono aquecido, ele conseguiu a emissão da luz, que ficou ligada por mais de 40 horas seguidas.

4) Internet – A internet nasceu na década de 1969, quando a Arpanet ligou universidades como um experimento militar. Nos anos 1980, as redes locais e instituições científicas começaram a se conectar com a Arpanet. Em 1992, se estabeleceu a rede mundial, World Wide Web (www), e no ano seguinte o primeiro navegador fica disponível no mercado, o Mosaic.

5) Computador – O primeiro computador digital eletrônico do mundo foi criado em 1946, por John Presper Eckert e John W. Mauchlym, dois cientistas norte-americanos. O Electrical Numerical Integrator and Calculator (ENIAC) realizava 5 mil operações por segundo.

6) Telefone – Em 1875, o escocês Alexander Graham Bell inventou o telefone. Durante uma experiência com um telégrafo harmônico, com seu assistente Thomas Watson, foi emitido um som diferente, que foi ouvido por Bell do outro lado da linha. A primeira transmissão elétrica foi emitida no ano seguinte, quando a invenção foi patenteada.

7) Penicilina – Em 1928, o escocês Alexander Fleming descobriu a penicilina quando desenvolvia pesquisas sobre estafilococos. Ao sair de férias, esqueceu algumas placas com culturas de microrganismos no seu laboratório. Quando chegou, um novo fungo havia se formado, o Penicillium, de onde se extraiu a penicilina. A descoberta foi fundamental para a criação de antibióticos, o que diminui o número de mortes por doenças infecciosas.

8 ) iPhone foi criado em 2007 pela Apple Inc. Com linha de internet e diversas ferramentas multimídia, o celular tem função touchscreen (sensível ao toque). O iPhone está na sua terceira geração.

9) Vaso Sanitário – O vaso sanitário surgiu no Egito, por volta de 2100 a.C, quando foram criadas as primeiras latrinas para se sentar. Em 1668, o Comissariado de Polícia de Paris emitiu um decreto que todas as casas deveriam ter um vaso sanitário dentro de suas casas.

10) Motor de combustão – O inventor do motor de combustão interna foi o alemão Nikolaus August Otto. A pesquisa começou em 1862, e cinco anos depois ele ganhou uma medalha de ouro por seu motor que comprimia a mistura do combustível e ar, antes de queimar. A máquina térmica transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica, que revolucionou os meios de transporte.

