DESCRIMINALIZAÇÃO EM DEBATE

Tudo o que você queria saber sobre drogas Uma conversa com Ilona Szabó, autora de 'Drogas: as histórias que não te contaram'

“As drogas já destruíram muitas vidas, mas as políticas equivocadas sobre drogas destruíram muitas mais”. A frase, do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, é o ponto de partida do livro “Drogas: as histórias que não te contaram”, de Ilona Szabó, lançado em tarde de autógrafos – seguida de debate no Parque Lage, na Zona Sul do Rio. Sem apologia – pró ou contra – o livro desta defensora da descriminalização do tráfico de drogas e diretora-executiva do Instituto Igarapé propõe a discussão franca do tema como a única forma de torná-lo claro e transparente.

Prefácio escrito pelo médico Dráuzio Varella destaca os dramas vividos pelos cinco personagens da trama – a autora se valeu da ficção, cada um deles associado a uma etapa da rede que produz, transporta, consome, reprime e vicia, não necessariamente nesta ordem. Diz Varella que os personagens “introduzem o leitor ao universo da irracionalidade inerente às políticas “proibicionistas” e de combate ao tráfico: da pena de morte aos traficantes na Indonésia, nas Filipinas e em Cingapura, à guerra civil desencadeada na Colômbia, à superlotação das cadeias brasileiras”. Ilona Szabó trata também “das consequências de legislações mais tolerantes, como as de Portugal, Holanda e Uruguai”, por exemplo.

Em entrevista exclusiva ao Opinião & Notícia, ela destaca que a criminalização pura e simples não atende ao interesse público. “É uma política cara, sem resultados e com consequências ainda mais dispendiosas – atendendo ao projeto econômico do crime organizado”.

Discutir o tema não é fazer apologia

A autora defende a tese de que “nenhum ser humano será resgatado de sua dependência por ameaça ou castigo”. É certo que o tráfico como negócio leva usuários à dependência, causando danos à saúde pública. Mas não somente isso: corrompe a polícia e autoridades. Como se vê, os efeitos das substâncias proibidas não são os únicos riscos da cadeia do tráfico.

Para ela, “o uso de qualquer droga, não só da maconha, não deve ser considerado crime e sim uma questão de saúde. A proibição acaba funcionando como barreira ao acesso à ajuda psicossocial por parte de quem precisa. O que funciona é a prevenção”, ensina.

Ilona revela a estratégia que adotará – quando chegar a hora – para orientar a filha ainda pequena sobre o assunto: “Meu amor, a vida trará muitas sensações, e você não precisa de drogas para experimentá-las”.

Desde sempre, o Brasil patina – e escorrega – em sua política de combate às drogas. Durante cinco longos anos, o país manteve Regina Miki no cargo de secretária nacional de Segurança Pública. Durante este período, esteve nas mãos dela – e em sua cabeça cheia de penduricalhos e adereços – a condução de uma ineficaz política de combate ao crack. O slogan “Crack, é possível vencer” sempre denotou o fraco empenho do Governo e jamais surtiu qualquer efeito de vitória – se é que se esperava alguma. Miki acabou demitida em faxina ideológica promovida no ano passado pelo ministro da Justiça Eliseu Padilha.

E o depoimento de Kofi Annan sobre políticas equivocadas – da mesma forma que abriu – encerra o assunto.