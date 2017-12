Turismo na França

Fim de semana em Avallon Fernando Magalhães volta à cidade de Avallon 30 anos depois de sua primeira visita

Eu me lembrava vagamente de ter estado nessa cidadezinha há mais de 30 anos e ter gostado, também da pousada cujo nome gravei: “Hostellerie de la Poste”. Lembrava também de ter achado que o jantar na pousada foi memorável. Não lembrava mais nada: por que fui lá, como escolhi a pousada, etc. Como a cidade é no caminho da Bourgogne, suponho que eu estivesse viajando num carro alugado a caminho de lá.

Fernanda, que é uma ótima organizadora de viagens, pesquisou na internet e achou mais fácil ir de trem. Assim fizemos. Nada de TGV, mas sim um trenzinho caipira que faz umas oito paradas até chegar ao nosso destino. A viagem dura mais ou menos duas horas e meia. Mas vale a pena – não apenas a pousada é encantadora como também a cidade.

A pousada foi fundada em 1707 e suponho que na maior parte permaneça como era: paredes antigas de pedra, vigas de madeira, etc. Napoleão se hospedou lá em 1815 e o quarto em que ele ficou é aberto à visitação pública. Mais de cem anos depois, Salvador Dali foi um hóspede frequente.

Já a cidade é bem mais antiga. Os primeiros sinais de habitação datam dos séculos IX e X. Uma primeira fortificação, mais tarde destruída, data de 1210. A torre do relógio, em pé até hoje, é de 1456.

No dia da volta, como o trem só saía às 17h, tomamos um taxi e fomos almoçar na cidadezinha de Vezelay, a uns 15km de Avallon, numa pousada chamada “L’Esperance”. Lugar muito charmoso, jardins lindos, comida ótima, pessoal muito atencioso. Dá vontade de ir passar um fim-de-semana lá.