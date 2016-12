Turismo

Confira 10 parques para se conhecer no Rio de Janeiro Conheça alguns parques arborizados que são boas opções de lazer

O Rio de Janeiro tem um grande número de parques arborizados em que podem ser desfrutados momentos de lazer, calmaria e tranquilidade. Confira a lista com 10 locais para conhecer e divirta-se.

1-Parque Lage: De fácil acesso, com segurança, bem conservado e com atrações para toda a família, o Parque Lage que se localiza aos pés do Corcovado, no Jardim Botânico, é uma ótima opção de lazer. Além das trilhas que podem chegar ao Corcovado, passando por cachoeiras e mirantes, o parque tem um belo palacete, onde funciona a Escola de Artes Visuais. Não deixe de passar lá.

Entrada gratuita

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 – Jardim Botânico

Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 9h às 22:30h. Sexta a domingo, das 9h às 17:30h.

2-Parque da Cidade: Com 470 mil metros quadrados, o Parque da Cidade compõe uma grande área de proteção ambiental, junto à Floresta da Tijuca. Parte do território é ocupado por mata fechada, e o restante, por um amplo parque ajardinado a céu aberto. O lugar já abrigou a casa de verão do Marquês de São Vicente – José Antônio Pimenta Bueno, construída em 1809. Com amplos gramados, parquinho para crianças e trilhas, também é uma ótima opção de lazer. No local tem uma cabine da Guarda Municipal que cuida do parque.

Entrada gratuita

Endereço: Estrada Santa Marinha, 505, Gávea

Horário de Funcionamento: Diariamente, 7h às 18h.

3-Jardim Botânico: Foi fundado em 1808 por Dom João VI com o objetivo de aclimatar as especiarias vindas da Índia. O Jardim Botânico conta com mais de 6,500 espécies de plantas, algumas até ameaçadas de extinção, distribuídas em uma grande área de 54 hectares. O local é uma ótima opção para quem quer relaxar, estudar, passear, fazer um piquenique ou apenas curtir a natureza de perto no meio da correria da cidade grande.

Entrada: 7 reais (somente dinheiro)

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Horário de Funcionamento: Segundas-feiras, das 12 às 17h, e de terça a domingo, das 8h às 17h, com prorrogação de uma hora para o fechamento das bilheterias no período de horário de verão

4- Parque da Catacumba: O parque da Catacumba fica na Lagoa e tem esse nome em virtude de um cemitério indígena que teria existido ali, mas do qual nunca se encontrou vestígio. Na década de 30 do século passado, com o crescimento desordenado da cidade, surgiram os primeiros casebres na encosta do morro. Era o começo da Favela da Catacumba, que chegou a ter 10 mil moradores. Nos anos 70 a comunidade foi removida e teve início a criação do parque, reflorestado predominantemente com espécies da Mata Atlântica, seguindo projeto paisagístico que incluía um jardim de esculturas. Tem uma trilha de percurso fácil e seguro que em 30 minutos leva aos Mirantes da Sacopã e ao Morro do Urubu. Há também arvorismo e tirolesa, muro de escalada e rapel, com preços que variam de R$ 20 a R$ 40,00 oferecido por uma empresa local.

Entrada gratuita

Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 3000 – Lagoa

Horário: Terça a Domingo, das 8h às 17h ( O parque fecha as 18h no horário de verão)

5- Bosque da Barra: Entre palmeiras, lago e vegetação de restinga, o parque forma um cenário bucólico, fazendo um convite ao relaxamento no centro da Barra da Tijuca. Com 50 hectares, o parque foi criado visando a preservação ambiental , especialmente da vegetação de restinga, da paisagem natural e da fauna local. As alamedas arborizadas são ótimas para corridas e caminhadas. As grande áreas gramadas são ideais para fazer piqueniques e praticar atividades recreativas. O bosque dispõe também de estacionamento, brinquedos e equipamentos de ginástica.

Entrada gratuita

Endereço: Avenida das Américas, 2430 – Barra da Tijuca

Horário de Funcionamento: Terça a domingo, 8h às 17h

6-Parque Chico Mendes: O parque foi criado com o objetivo de preservar a Lagoinha das Tachas e seu entorno, local de ocorrência de espécies de fauna e flora consideradas raras e ameaçadas de extinção. A área do parque é de 40 hectares, onde o visitante têm acesso a quase cinco quilômetros de trilhas, espaço para lazer e educação ambiental.

Entrada gratuita

Endereço: Avenida Jarbas de Carvalho, 679, no Pontal de Sernambetiba

Horário de Funcionamento: Terça a domingo de 8h às 17h

7- Sítio Burle Max: O sítio de 807 mil metros quadrados, que é aberto ao público, foi residência particular de Burle Marx, de 1973 até 1994. O espaço conta com diversas espécies da flora brasileira, cerca de 3,5 mil exemplares cultivados. Além da parte botânica, o visitante conhece a arquitetura, o atelier de pintura, o salão de pedras e as coleções de plantas do paisagista.

Entrada gratuita

Endereço: Estrada Roberto Burle Marx 2.019 – antiga Estrada da Barra de Guaratiba, Barra de Guaratiba

Horário de Funcionamento: Terça a sábado, exceto feriados, das 9h30 às 11h30, e das 13h30 às 15h30. As visitas são guiadas e tem duração de uma hora e meia. Agendamento pelo telefone (21) 2410-1412



8- Parque Penhasco Dois Irmãos: O parque de quase 40 hectares, colado à comunidade pacificada Chácara do Céu, tem um mirante com vista para as praias de Ipanema e Leblon. E, em outros pontos, dá para ver o Cristo, a Lagoa e até São Conrado. A preservação da mata permite avistar micos, pássaros, cobras e lagartos. O parque também abriga obras de arte, como uma escultura de Niemeyer e oferece quadra de esportes, áreas de recreação e trilhas ecológicas. Há uma guarita da Guarda Municipal no parque, mas as trilhas requerem cuidado.

Entrada gratuita

Endereço: Rua Aperana , Leblon ( A subida para chegar ao local é íngreme)

Horário de Funcionamento: Diariamente, de 8h às 18h

9- Parque Eduardo Guinle: O parque localizado no fim da Rua Gago Coutinho, em Laranjeiras, tem entrada por um belo portão que dá acesso a uma área de 24.750 m² onde se vê um pequeno lago, alamedas, gramados, árvores e plantas tropicais. O local é ótimo para passeios em família e piqueniques.

Entrada gratuita

Endereço: Rua Gago Coutinho, 66 – Laranjeiras

Horário de Funcionamento: Aberto 24hrs

10- Quinta da Boa Vista: São 155 mil metros quadrados de área verde, onde os visitantes podem andar em pedalinhos e caiaques no lago, ou até mesmo praticar esportes como futebol, corrida, ciclismo, ou até mesmo caminhadas. As cavernas são uma atração à parte. Dentro das grutas artificiais, que lembram um covil de piratas, pode-se conferir diferentes tipos de estalactites. O visitante também tem a opção de ir ao zoológico ou ao Museu Nacional.

Entrada: Zoológico – R$6/ Museu Nacional R$ 6

Endereço: Avenida Pedro II, s/n – São Cristóvão

Horário de Funcionamento: Zoologico – Terça a Domingo, de 9hs as 16:30/ Museu Nacional – Terça a Domingo- 10h as 18h