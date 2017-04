Cultura

Um terreno com muita história para contar

Localizada no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, chácara com monumento histórico abrigou um engenho há 400 anos e hoje tem seu espaço usufruído por crianças

A Casa Maternal Mello Mattos, localizada no Jardim Botânico, bairro do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1924 e batizada com o sobrenome do primeiro juiz de menores da América Latina – José Cândido de Albuquerque Mello Mattos. Ela abriga 208 crianças, com idades entre 2 e 14 anos. Data de 1923, ainda no período da história brasileira conhecido como República Velha, a criação do Juizado Privativo de Menores da Capital Federal, primeiro órgão do país voltado especialmente para o cuidado com crianças abandonadas física e moralmente pela sociedade.E não é somente por existir há mais de oitenta anos e constituir um marco importante na questão da proteção a menores que a Casa faz parte da história do Brasil. Ela foi construída num terreno em que, há mais de 400 anos, funcionava um engenho de cana-de-açúcar. Escondida no jardim da instituição encontra-se a Capela de Nossa Senhora da Cabeça, uma das primeiras do Brasil, erguida por ordem do então governador Martim Corrêa de Sá no início do século XVII. De acordo com livreto explicativo publicado pela Secretaria de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, há dúvida em relação à data certa da construção da capelinha, que pode ter sido no ano de 1603 ou vinte anos depois, em 1623. O patrimônio é tombado há 40 anos pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional – Iphan- e constitui uma referência rara de um período tão distante da história do país.A capela não é aberta a visitas públicas, e recebe de vez em quando apenas historiadores com a intenção de estudá-la. Antes de ser iniciada a reforma pela qual está passando, foi utilizada pelo próprio pessoal da Casa Mello Mattos para a realização de casamentos e batizados, em cerimônias para poucos convidados. A capacidade do local, de beleza simples e delicada, é para apenas 20 pessoas, no máximo.Segundo a assistente social Ângela Maria Freire, há doze anos trabalhando na Casa, ainda que o monumento estivesse aberto à visitação não seria possível que ela mesma ou o pessoal da instituição fosse encarregado de mostrá-lo ao público interessado em vê-lo. Nota-se facilmente o apreço de Ângela e de outras funcionárias pela construção histórica com a qual convivem no jardim do orfanato. No entanto, elas já têm um dia-a-dia bastante atarefado, cuidando das duas centenas de crianças que vivem ali em regimes de externato, semi-externato e internato. Ou seja, na Casa há jovens que vão para casa todos os dias, apenas nos fins-de-semana ou que moram ali mesmo e estão disponíveis para adoção – esses, no entanto, são minoria. O número de crianças varia: quando a prefeitura do Rio publicou um folheto apresentando a capela de Nossa Senhora da Cabeça e o orfanato, em janeiro deste ano, havia ali aproximadamente 40 crianças a menos do que há hoje.Ângela explica que há a intenção de que o cotidiano das crianças seja bem parecido com o de filhos em uma família comum. No entanto, como elas são muitas, é necessário que tenham horários rígidos para todas as atividades e o máximo possível de organização. Os mais jovens vão para a creche diariamente, enquanto os mais velhos vão para a escola e são encarregados de tarefas domésticas simples como limpeza e troca de roupas de cama deles e dos mais novos. A escola e a creche funcionam dentro da própria instituição. Além das aulas convencionais, os meninos e meninas aprendem sobre pintura, artesanato, fazem atividades físicas e têm a opção de ir a missas nos fins-de-semana. E o trabalho vai além da educação formal. Segundo a assistente social, é preciso passar-lhes, constantemente, noções de respeito, regras de convivência e de bons tratos. Os motivos que levam as famílias a deixarem as crianças na Casa são variados: desde uma malcriação que um filho faça até uma real necessidade, no caso de pessoas que perderam suas casas, por exemplo, como lembra Ângela.A Casa Mello Mattos, cuja instituição mantenedora é a Associação Tutelar de Menores – constituída em 1913 -, faz parte da rede de obras sociais e educacionais da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e é administrada pela Congregação das Freiras Carmelitas Descalças Servas dos Pobres. Sua manutenção depende basicamente da renda patrimonial da Congregação e de repasses da Prefeitura e do Governo do Estado. De acordo com Ângela, os repasses de convênios muitas vezes não chegam em época hábil. A assistente social afirma que a maior parte da ajuda para a sobrevivência desse imenso lar vem de pessoas físicas. Os gastos necessários para mantê-la giram em torno de 60 mil reais mensais. O Bar das Freiras, uma lanchonete localizada na PUC do Rio de Janeiro, contribui como pode com a Casa, mas não é capaz de fazer isso de forma sistemática. Ângela enfatiza que o orfanato precisa de ajuda, e de qualquer tipo: não só financeira. Qualquer pessoa que tenha brinquedos, roupas ou outros itens pode doar para o abrigo com a certeza de que estará dando uma enorme contribuição. Ela acredita ser excelente a possibilidade de a Casa ganhar 'padrinhos' que a ajudem. A seguinte conta bancária está disponível para quem desejar dar a sua contribuição, no caso de doação em dinheiro: Bradesco – agência 1444-3 / Conta número 42819-1, em nome da própria Casa Mello Mattos. Visitas ao orfanato e outros tipos de doações podem ser agendadas pelos telefones 2512 1266 e 2512 5565.