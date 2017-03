Veja lista dos dez maiores mistérios do mundo

Enigmas da humanidade

Poucas histórias têm o poder de nos cativar mais do que aquelas que permanecem sem solução. Códigos, enigmas e arte misteriosa provocam nossa curiosidade. Por que sua mensagem codificada? Quais grandes segredos eles poderiam esconder? Apesar dos esforços dos nossos historiadores mais cultos, os mais inteligentes criptógrafos e dos caçadores de tesouros mais determinados, a história está repleta de enigmas que continuam a nos intrigar. Aqui está a nossa lista dos 10 maiores mistérios do mundo.

Manuscrito Voynich





Nomeado assim após ser adquirido pelo livreiro polonês Wilfrid M. Voynich em 1912, o manuscrito é um livro de 240 páginas escrito em uma linguagem ou código completamente desconhecido. Suas páginas também são preenchidas com desenhos coloridos e diagramas estranhos. Os desenhos de plantas parecem não coincidir com nenhuma das espécies conhecidas, o que o torna ainda mais misterioso e difícil de ser decifrado. O autor original do manuscrito também é desconhecido, mas a datação feita através de carbono revela que suas páginas foram feitas entre 1404 e 1438. O livro tem sido chamado de “O Manuscrito mais misterioso do mundo”. Existem inúmeras teorias sobre a origem do manuscrito. Alguns acreditam que se trata de uma farmacopeia ou o início da medicina moderna. Muitas das imagens de ervas e plantas sugerem que o livro seja uma espécie de manual de algum alquimista. O fato de muitos esquemas parecerem de origem astronômica, combinado com os desenhos não identificáveis, levou alguns teóricos fantasiosos a proporem que o livro pode ter origem alienígena. Uma coisa que a maioria dos estudiosos concorda é que dificilmente o livro é uma farsa dada a quantidade de tempo e detalhes presentes nele.

Kryptos





Kryptos é uma escultura codificada misteriosa desenhada pelo artista Jim Sanborn e fica em frente da sede da CIA em Langley, na Virgínia, Estados Unidos. É tão misteriosa que nem mesmo a CIA foi completamente capaz de decifrá-la. A escultura contém quatro inscrições, e embora três delas tenham sido decifradas, a quarta permanece indefinida. Em 2006, Sanborn deixou escapar que existem indícios nas primeiras inscrições para entender o último e em 2010 ele lançou outra pista: a sequência 64-69 NYPVTT na parte 4 codificam a palavra BERLIM. Você tem alguma ideia de como resolvê-la?

As cifras de Beale





As cifras de Beale são um conjunto de três textos cifrados, que supostamente revelam a localização de um dos maiores tesouros da história dos Estados Unidos: ouro, prata e joias. O tesouro foi originalmente obtido por um misterioso homem chamado Thomas Jefferson Beale em 1818, no Colorado. Dos três textos cifrados apenas o segundo foi desvendado. Curiosamente, a Declaração da Independência dos EUA acabou sendo a chave para a descoberta – um fato curioso, dado que Beale compartilha seu nome com o autor da Declaração da Independência. O texto decifrado revela o município onde o tesouro foi enterrado: Bedford County, Virginia, mas sua localização exata provavelmente só será conhecida com o texto completo. Enquanto isso não acontece, caçadores de tesouro vasculham as encostas de Bedford County fazendo escavações – muitas vezes irregulares – em busca do prêmio.

O disco de Phaistos





O mistério do disco de Phaistos é uma história que parece tirada de algum filme de Indiana Jones. Descoberto pelo arqueólogo italiano, Luigi Pernier, em 1908 no sítio do palácio de Phaistos, em Minoan, o disco é feito de barro e contém símbolos misteriosos que podem representar uma forma desconhecida de hieróglifos. Acredita-se que ele foi projetado em algum momento do segundo milênio aC. Alguns estudiosos acreditam que os hieróglifos parecem símbolos de A e B, um código linear usado na antiga Creta. O único problema? Esse tipo de hieróglifos também não foi decodificado. Hoje, o disco continua a ser um dos enigmas mais famosos da arqueologia.

Inscrição de Shugborough

Se você olhar de longe o Monumento ao Pastor do século XVIII, em Staffordshire, na Inglaterra, você pode considerá-lo como nada mais do que a réplica esculpida do famoso quadro de Nicolas Poussin, “Pastores da Arcádia”. Olhe mais de perto e você notará uma sequência curiosa de letras: DOUOSVAVVM, um código que permanece sem explicação há mais de 250 anos. Embora a identidade do talhador permaneça um mistério, alguns têm especulado que o código pode ser uma pista deixada pelos Cavaleiros do Templário sobre o paradeiro no Santo Graal. Muitas das maiores mentes do mundo têm tentado decifrar o código sem sucesso, incluindo Charles Dickens e Charles Darwin.

O caso de Taman Shud





Considerado um dos mistérios mais profundos da Austrália, o caso de Taman Shud gira em torno de um homem não identificado morto em 1948 em Somerton, uma praia do país. Afora o fato do homem nunca ter sido identificado, o mistério se aprofundou depois de ser encontrado um pequeno papel com as palavras “Taman Shud” em um bolso escondido costurado dentro da calça do homem morto. A frase é traduzida como “acabou” ou “acabado” e é usada na última página da coleção de poemas “O Rubaiyat”, de Omar Khayyam. Somando-se ao mistério, um exemplar da coleção de Khayyam foi descoberta mais tarde com um código rabiscado, que se acredita seja do homem morto. Devido ao conteúdo do poema de Khayyam, muitos passaram a acreditar que a mensagem pode representar uma nota de suicídio, mas continua sem solução.

O sinal Wow!





Uma noite de verão em 1977, Jerry Ehman, um voluntário da SETI, ou Busca por Inteligência Extraterrestre, pode ter se tornado o primeiro homem a receber uma mensagem alienígena. Ehman estava analisando as ondas de rádio vindas do espaço, na esperança de aleatoriamente se deparar com um sinal que poderia ter características extraterrestres, quando viu os sinais dispararem. O sinal durou 72 segundos, o período mais longo que possivelmente poderia ser medido pela matriz que Ehman usava. O sinal era alto e parecia ter sido transmitido de um lugar que nenhum ser humano jamais esteve: na constelação de Sagitário, perto de uma estrela chamada Tau Sagittani, a 120 anos luz de distância. Elham escreveu o sinal “Wow!” (Uau!) na impressão do sinal original, dando nome ao mistério. Todas as tentativas para localizar o sinal novamente fracassaram, levando a muitas controvérsias sobre sua origem e significado.

Cartas do Zodíaco

As cartas do Zodíaco são uma série de quatro mensagens encriptadas que se acredita que tenham sido escritas pelo famoso assassino zodíaco, um serial killer que aterrorizou moradores de São Francisco no final dos anos 1960 e início de 1970. As cartas foram escritas provavelmente como uma forma de sarcasmo para jornalistas e policiais e apesar de uma delas ter sido decifrada, as outras três permanecem misteriosas. A identidade do assassino do zodíaco também permanece um mistério.

O Guia da Geórgia

O Guia da Geórgia, por vezes chamado de “American Stonehenge” é um monumento de granito erguido em Elbert County, Geórgia, em 1979. As pedras foram marcadas em oito idiomas – inglês, espanhol, híndi, hebraico, suaíli, chinês, árabe e russo. Cada pedra tem 10 “novos mandamentos” para “uma idade da razão”. As pedras também estão alinhadas de acordo com certas características astronômicas. Embora o monumento não contenha mensagens cifradas, sua finalidade e origem permanecem envoltas em mistérios. Dos 10 mandamentos, o primeiro é talvez o mais curioso: “Manter a humanidade em 500 milhões para manter o perpétuo equilíbrio com a natureza”. Muitos afirmaram que o mandamento seria uma licença para abater a população humana até o número especificado e os críticos da pedra pediram para que ela seja destruída. Alguns teóricos da conspiração acreditam ainda que os mandamentos podem ter sido desenhados por uma “sociedade secreta luciferiana”, e chama por uma nova ordem mundial.

Rongorongo





Rongorongo é um sistema de grifos misteriosos descoberto em vários artefatos da Ilha da Páscoa. Muitos acreditam que eles representam um sistema perdido de escrita e que seria apenas um de três ou quatros invenções independentes de escrita na história da humanidade. Os grifos permanecem indecifráveis e suas mensagens – que alguns acreditam que poderiam oferecer pistas sobre o colapso desconcertante da construção da civilização na Ilha de Páscoa – podem ser perdidas para sempre.

