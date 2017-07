NESTA DATA

Van Gogh tenta cometer suicídio Em 27 de julho de 1890, o pintor holandês Vincent Van Gogh atira em seu próprio peito, mas acaba morrendo dois dias depois

Considerado um dos principais representantes da pintura mundial, Vincent Van Gogh é um dos maiores nomes do pós-impressionismo. Muitas das características da vida do pintor são identificadas em seus trabalhos e em cartas enviadas ao irmão Theo.

Van Gogh nasceu na cidade de Zundert, na Holanda, em 30 de março de 1853. Aos 15 anos de idade, começou a trabalhar para um comerciante na cidade de Haia. Com 20 anos se mudou para Londres e depois Paris, mas voltou à Holanda para estudar Teologia, em Amsterdã. Mesmo sem terminar o curso, atuou como pastor na Bélgica, onde começou a elaborar seus primeiros desenhos a lápis.

Em 1880, retornou à Haia, onde ingressou na pintura. Sob influência da Escola de Haia, fez uma série de trabalhos retratando o cotidiano dos camponeses holandeses, através de técnicas de jogos de luzes.

Foi morar em Paris, em 1886, com seu irmão. Lá, conheceu grandes nomes do impressionismo, como Emile Bernard, Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e Edgar Degas, recebendo grande influência desses artistas.

Dois anos mais tarde, parte para a cidade de Arles, ao Sul da França. Com uma paisagem rural e bucólica, suas pinturas com girassóis foram produzidas diante deste cenário. O único quadro vendido por Van Gogh em toda a vida foi pintado em Arles – A Vinha Encarnada.

Van Gogh convidou Gauguin para morar com ele no Sul da França. No entanto, a convivência com o pintor foi bastante turbulenta, resultando inclusive em ameaças a Gauguin. Quando Gauguin retornou à Paris, Van Gogh entrou em depressão e passou a ter um comportamento mais agressivo – o que era refletido em suas obras, quando passou a adotar pequenas e rápidas pinceladas no lugar do pontilhado.

Em 1889, sua doença atingiu um estágio mais grave e teve que ser internado em uma clínica psiquiátrica, dentro de um mosteiro. O local serviu de inspiração para o pintor holandês, que começou a usar técnicas de curvas em espiral em suas obras.

Em maio do mesmo ano, deixou a clínica para morar em Paris. Entretanto, sua doença não regrediu e em 27 de julho de 1890, o pintor tentou cometer suicídio. Na ocasião, Van Gogh atirou em seu próprio peito. Foi levado para um hospital, mas não conseguiram retirar a bala de seu peito e morreu dois dias depois, aos 37 anos.

Fontes:

Sua Pesquisa-Vincent Van Gogh