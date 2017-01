ECONOMIA

Agronegócio deve responder por metade da expansão do PIB de 2017 Agronegócio deve crescer 2% e responder por metade do crescimento de 0,7% previsto para 2017. Soja deve impulsionar o setor

Com a expectativa de ter uma safra recorde de grãos em 2017, economistas apostam que o agronegócio cresça 2% este ano, se tornado responsável por metade da expansão do Produto Interno Bruto (PIB). Dessa forma, especialistas acreditam que o setor será a salvação da economia brasileira neste ano.

Após três anos sem registrar crescimento, as previsões apontam que, em 2017, o Brasil deve ter uma melhora tímida na economia. Segundo o Banco Santander, o país deve crescer 0,7% o seu PIB – enquanto o mercado aposta em 0,5% de crescimento.

“O agronegócio será o grande destaque positivo em relação aos outros setores da economia em 2017. O PIB da indústria deve crescer 1,3%, respondendo por um quarto da expansão da atividade do país, enquanto a agropecuária responderá por 35% do desempenho da economia. O setor tem peso relativamente baixo, mas quando se olha todo o encadeamento, a contribuição é muito significativa, destoando dos demais setores”, afirma o economista do Santander Rodolfo Margato.

De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o agronegócio representa quase um quarto (22%) do PIB nacional, e seu crescimento deve ser três vezes maior que em 2016.

Muito desse crescimento se deve às previsões de colheita recorde de grãos, sobretudo a soja, neste ano. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), serão colhidas 213,1 milhões de toneladas de grãos, 14,2% ou 26,5 milhões de toneladas a mais que em 2016 (que teve sua maior queda nos últimos seis anos, por conta das secas e do El Niño).

Somente a soja deve ser atingir 104 milhões na safra 2016/2017, garantindo um faturamento de R$ 133,1 bilhões, um aumento de 4,9% em relação à safra anterior, mesmo com as boas safras americana e argentina que provocaram queda na cotação da soja brasileira.

“A soja é o principal produto exportado e, por isso, deve ser um período de entrada grande de capitais no país”, afirma o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi.

Carne bovina

A CNA também prevê aumento na exportação de carne bovina, principalmente para China e Hong Kong. Isso se deve à queda no abate do gado da Austrália (principal exportador para esses dois países) e o dólar estar cotado entre R$ 3,10 e R$ 3,50, o que torna o produto brasileiro torna-se mais competitivo. A produção deve subir 2% em relação ao ano passado, e os preços devem cair 2,5%.

