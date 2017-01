FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

China emerge como defensora da globalização em Davos Em discurso no Fórum Econômico Mundial, o presidente chinês Xi Jinping rechaça ideias de Donald Trump e emerge como um improvável defensor da globalização

O Fórum Econômico Mundial teve início nesta terça-feira, 17, em Davos, na Suíça, com uma inesperada atuação da China.

Em discurso, o presidente da China, Xi Jinping, surpreendeu ao defender a atual ordem mundial, se posicionando como um defensor da globalização. Sem citar diretamente Donald Trump, Jinping teceu fortes críticas às ideias defendidas pelo empresário, que tomará posse como presidente dos EUA no próximo dia 20.

Em um discurso recheado de metáforas, Jinping rejeitou as principais políticas defendidas por Trump: o fechamento de fronteiras, a restrição do livre comércio e o fim da globalização. “Buscar protecionismo é como se trancar em um quarto escuro. Mantém o vento e a chuva fora, mas também a luz e o ar. Ninguém emergirá como vencedor de uma guerra comercial”, disse Jinping, no primeiro discurso já feito por um líder chinês no evento.

O presidente chinês disse que não há como fugir da onda da globalização, classificada por ele como “o resultado natural das forças que impulsionam a humanidade adiante”. Jinping disse que não se pode culpar a globalização pelo sombrio cenário global. Ele afirmou que a crise dos refugiados é fruto de conflitos regionais que somente serão solucionados com a busca pela paz e conciliação. Jinping também disse não ser correto culpar a globalização pela crise econômica mundial, que, segundo ele, é resultado da busca desenfreada do mercado financeiro por lucro.

Jinping traçou os planos da China para aderir à globalização. Eles consistem em continuar a abertura financeira do país, buscar mais regulamentações e melhores condições para investidores. Jinping disse que o modelo chinês, guiado pelo comunismo, é algo que funciona somente em seu país, e que não há um modelo que convenha a todos.

O presidente também defendeu os acordos climáticos firmados em Paris, afirmando que todos os países signatários devem manter os compromissos, em vez de abandoná-los. A mensagem foi outro ataque a Trump, que tem uma agenda antipolíticas climáticas. “Não devemos desenvolver o hábito de retornar ao porto sempre que vemos tempestade porque isso nunca nos levará até a outra margem”, disse Jinping, em mais uma de suas metáforas.

