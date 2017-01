ENERGIA SOLAR

França inaugura a 1ª estrada com painéis solares do mundo O projeto sofre críticas pelo enorme custo envolvido em comparação com a quantidade de energia que pode produzir

Na última quinta-feira, 22, a pequena cidade francesa de Tourouvre inaugurou a primeira estrada do mundo com um trecho pavimentado com painéis solares. O objetivo do projeto é gerar energia suficiente para fornecer eletricidade aos postes locais.

O trecho da estrada equipado com a tecnologia tem 1 km. Ele deve servir como teste, durante dois anos, para que a iniciativa possa ser ampliada para outras partes do país. O trecho foi inaugurado para garantir que os painéis, que são cobertos com uma camada protetora, possam lidar com o tráfego diário de aproximadamente 2 mil veículos.

Os painéis foram desenvolvidos pela empresa de engenharia civil francesa Colas, uma subsidiária da gigante da construção civil Bouygues. Segundo a empresa de engenharia, a França poderia se tornar independente de energia não renovável pavimentando apenas um quarto dos seus milhões de quilômetros de estradas com painéis solares.

O problema são os custos do projeto. Em apenas 1 km de estrada, há 2,8 mil metros quadrados de painéis solares revestidos de resina, resultando num custo de US$ 5,2 milhões (equivalente a R$ 17 milhões). Por isso, a iniciativa foi alvo de críticas de diversas organizações ambientais que consideram seu custo exagerado para a quantidade de energia que pode produzir.

O preço do quilowatt na via solar chegaria a 17 euros, enquanto que numa instalação fotovoltáica em um telhado, 1,3 euros. Os especialistas ainda destacam que as instalações inclinadas são mais eficientes na hora de produzir eletricidade. Nas vias solares, as placas ficam em posição horizontal.

No entanto, os responsáveis pelo projeto acreditam que o trecho inaugurado vai provar que o preço da infraestrutura diminuirá à medida que aumenta a demanda, barateando o custo da energia produzida. Segundo eles, em 2020, o preço do quilowatt produzido em uma estrada solar será similar ao de outra usina de energia solar.

As vias solares também estão sendo testadas em outros países, como Alemanha e Estados Unidos. Na Alemanha, o projeto está em fase de testes num trecho de 150 metros perto da cidade de Colônia. Já nos Estados Unidos, o estado do Missouri trabalha na instalação de painéis em uma pequena área perto da famosa Route 66, a estrada que atravessa o país.

