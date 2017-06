ECONOMIA

Como a pílula anticoncepcional mudou a economia nos EUA Cinco anos após sua aprovação em 1960, quase metade das mulheres casadas que faziam controle de natalidade tomavam pílula

Aprovada em 1960 nos Estados Unidos, a pílula anticoncepcional foi responsável por uma grande transformação no cenário econômico do século XX. Com alta eficiência para prevenir a gravidez, a pílula representou a possibilidade das mulheres estudarem e entrarem para o mercado de trabalho.

Em cinco anos, quase metade das mulheres casadas que faziam controle de natalidade estavam tomando pílula. As solteiras, por sua vez, só tiveram acesso permitido a partir de 1970, o que representou um grande passo em relação à liberdade sexual das mulheres. Por volta de 1975, a pílula era o método anticoncepcional preferido entre mulheres de 18 e 19 anos no país.

As americanas, então, passaram a escolher cursos universitários que até o momento eram frequentemente dominados por homens. Até porque ter um bebê na hora errada poderia atrasar seus estudos.

A pílula foi um grande passo, mas outros fatores também ajudaram nesta transformação econômica. Com o aborto legalizado, as leis contra a discriminação entre sexos, o feminismo e a convocação dos homens para a Guerra do Vietnã, os empregadores foram forçados a recrutar mais mulheres.

As economistas Claudia Goldin e Lawrence Katz, da Universidade de Harvard, monitoraram a disponibilidade da pílula para mulheres jovens em cada estado americano. O resultado foi que à medida que as autoridades liberavam o acesso à pílula, aumentava o número de matrículas de mulheres em cursos, assim como os salários pagos a mulheres.

No Japão, a pílula só foi aprovada para consumo em 1999. Apesar de ser uma das sociedades tecnologicamente mais avançadas do mundo, o Japão é uma nação desenvolvida com alta desigualdade de gênero. Talvez, esta disparidade não seja mera coincidência.

