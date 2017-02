IBGE

Desemprego atinge 12,9 milhões de brasileiros Taxa de desocupação é a mais alta desde 2012, atingindo 12,6% da força de trabalho do país

A taxa de desocupação no Brasil aumentou para 12,6% no período de novembro a janeiro e o país atingiu a marca de 12,9 milhões de desempregados, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a taxa mais alta da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, são 879 mil desempregados a mais do que o registrado no trimestre de agosto a outubro, uma alta de 7,3%. Nesse período, o desemprego atingia 11,8% da população.

Em comparação com o trimestre de novembro de 2015 a janeiro de 2016, a população desocupada aumentou em 3,3 milhões de pessoas, um crescimento de 34,3%. O desemprego correspondia a 9,5% da força de trabalho do país nesse período.

De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, o resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que calculavam uma taxa de desemprego entre 11,9% e 13,2%, com média de 12,5%. O aumento no número de demissões e na quantidade de pessoas que entraram no mercado de trabalho, mas não encontraram uma vaga, contribuiu para o crescimento da desocupação.

População ocupada

Por outro lado, o número de pessoas que estão empregadas nesse trimestre se manteve estável em relação ao período de agosto a outubro – em torno de 89,9 milhões –, embora tenha reduzido em comparação com novembro de 2015 a janeiro de 2016 – 1,7 milhão de trabalhadores a menos.

Renda

Em relação à renda média do trabalhador brasileiro, o IBGE registrou R$ 2.056 no trimestre até janeiro de 2017. O valor é praticamente o mesmo registrado no trimestre até outubro de 2016 (R$ 2.040) e no mesmo período do ano passado (R$ 2.047).

