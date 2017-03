DESEMPREGO RECORDE

Desemprego atinge número recorde de 13,5 milhões Segundo Pnad, número de desempregados registrados no trimestre encerrado em fevereiro é o maior da série histórica

O Brasil registrou aumento na taxa de desocupação e atingiu o número recorde de 13,5 milhões de desempregados, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o maior número de desempregados registrado na série histórica da pesquisa, iniciada no primeiro trimestre de 2012.

De acordo com a pesquisa, o país fechou o trimestre móvel de dezembro do ano passado a fevereiro deste ano com uma taxa de desemprego de 13,2%. O número é 30,6% maior que o mesmo período do ano passado, o que representa quase 3,2 milhões de desempregados a mais em 2017. É também maior taxa de desocupação da série histórica da Pnad Contínua.

O IBGE aponta que a menor taxa de desocupação registrada no país foi no trimestre encerrado em fevereiro de 2014, quando havia 6,6 milhões de desempregados. Isso indica que em três anos o número de desempregados mais que dobrou.

A taxa só não foi maior porque 730 mil brasileiros migraram para a inatividade no período de um ano. Além disso, o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, aponta que o mês de dezembro costuma ter taxas de desemprego menor. “Essa taxa poderia ser ainda maior se não tivesse o mês de dezembro incluído neste trimestre”, explica.

Ao mesmo tempo, o total de pessoas no mercado de trabalho reduziu 2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. São 89,3 milhões de empregados, cerca de 1,8 milhão a menos que em 2016.

Além disso, o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar foi estimado em 53,4%, o mais baixo da série histórica.

Outros dados

A Pnad Contínua ainda contabilizou 1,134 milhão a menos de vagas com carteira, uma queda de 3,3% frente ao ano passado, enquanto o emprego informal no setor privado avançou 5,5%, com 531 mil empregados a mais.

Já o trabalho por conta própria encolheu 4,8% no trimestre e o trabalho doméstico reduziu 2,6%. A condição de trabalhador familiar também caiu – 2,9% a menos. A renda média real do trabalhador se manteve estável frente ao ano passado – R$ 2.068.

