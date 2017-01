BANCO MUNDIAL

Economia mundial deve crescer quase 3% em 2017 Já a expectativa para a economia brasileira é de 0,5%

Um relatório divulgado nesta terça-feira, 10, pelo Banco Mundial prevê um crescimento de 2,7% neste ano para a economia mundial. Já a expectativa para a economia brasileira é de 0,5%.

Leia também: Brasil deve crescer menos que outros emergentes em 2017

De acordo com o relatório “Perspectivas Econômicas Globais”, o ritmo de crescimento da economia brasileira ainda ficará abaixo da média da América Latina e dos emergentes, de 1,2% e de 4,2%, respectivamente.

A expansão da economia mundial deve ocorrer em um cenário de alguma recuperação dos preços das commodities. A soja promete um novo recorde de produção em 2017.

O novo relatório do Banco Mundial traz projeções melhores do que o relatório anterior, de junho de 2016, quando a expectativa para este ano era de contração de 0,2% do PIB brasileiro e de expansão de 0,8% em 2018.

O Banco Mundial ressaltou que o Brasil passou por uma série de problemas domésticos nos últimos dois anos e um período de incerteza política que desencadeou uma forte contração do investimento e do consumo.

O relatório da instituição aponta, no entanto, para alguns riscos, que “pendem para o lado negativo”, para o Brasil e outras economias da América Latina e emergentes, como a alta de juros nos EUA e também a possibilidade de turbulência no mercado financeiro por causa das incertezas políticas nos EUA e na Europa.

Fontes:

G1 - Banco Mundial acredita em crescimento de quase 3% este ano

EM - Banco Mundial prevê crescimento abaixo da média global para o Brasil em 2017