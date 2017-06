MEIO AMBIENTE

Empresas chinesas são acusadas de poluir a costa da Gâmbia Ativistas têm criticado a ação de várias empresas chinesas na Gâmbia e as acusam de transformar as praias do país 'em cemitérios'

Camponeses da Gâmbia acusam uma companhia chinesa produtora de farinha de peixe de poluir uma reserva natural de fauna local na costa sudoeste do país. Segundo a mídia local e ambientalistas, companhia Golden Leaf tem despejado lixo e peixes podres nas águas da comunidade de Bolong Fenyo.

Como efeitos da ação da companhia chinesa, a água da reserva ambiental ficou avermelhada e uma grande quantidade de peixes mortos é encontrada tanto nas águas quanto na areia do local.

Ativistas têm criticado bastante a ação de várias empresas chinesas na Gâmbia e as acusam de transformar as praias do país “em cemitérios”. Uma petição que acusa a Golden Leaf de pesca predatória e pede intervenção do presidente da Gâmbia, Adama Barrow, já recolheu mais de mil assinaturas.

A China tem a maior frota do mundo de navios de pesca em alto mar e ambientalistas frequentemente criticam o país de praticar pesca predatória no oeste africano. Segundo a ONG Greenpeace, a região sofre um prejuízo de mais de US$ 2,3 bilhões por conta da pesca ilegal.

As críticas, no entanto, não devem abalar as relações entre China e Gâmbia, que retomaram laços diplomáticos em março deste ano. Por quase duas décadas, o país africano reconheceu a independência de Taiwan do restante da China e manteve relações com a ilha até 2013. Desde a queda do presidente Yahya Jammeh, no ano passado, o país vem tentando atrair o interesse de investidores chineses para preencher lacunas de infraestrutura local.

A embaixada chinesa em Gâmbia não comentou o caso, no entanto ativistas locais afirmam que a Green Leaf concordou em remover a tubulação que despeja lixo diretamente na costa do país.

Fontes:

