EUA criam 227 mil empregos em janeiro

O primeiro relatório sobre emprego desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA revelou que o mercado de trabalho no país vem se expandindo a um ritmo saudável.

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 3, as empresas criaram 227 mil vagas em janeiro, embora os salários tenham crescido a um ritmo mais lento do que muitos esperavam, um sinal de que a economia provavelmente ainda tem espaço para crescer antes de que quase todos os que procuram trabalho possam ser empregados.

Os dados divulgados nesta sexta estimularam o mercado de ações dos EUA em direção às altas históricas alcançadas na última semana.

Embora o relatório tenha sido baseado em pesquisas realizadas na semana do dia 12 de janeiro, quando Barack Obama ainda ocupava a presidência, Trump e sua equipe aparentemente querem o crédito pelos números divulgados. Em um encontro com líderes empresariais nesta sexta, Trump afirmou que o seu governo está “trazendo os empregos de volta e reduzindo os impostos”.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, foi além e afirmou que o relatório reflete a confiança do consumidor que o governo Trump tem inspirado.

Até agora, os líderes empresariais e investidores aparentemente estão vendo de forma favorável as promessas de Trump de cortar os impostos, aliviar as regras e investir em infraestrutura.

Economistas dizem que Trump herdou um mercado de trabalho relativamente robusto. A taxa de desempregou caiu para 4,8% nos EUA, praticamente em linha com os níveis anteriores à crise financeira.

O novo governo ainda enfrenta, no entanto, alguns desafios. Os salários, por exemplo, aumentaram apenas 2,5% em janeiro em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando abaixo do crescimento de 2,8% registrado em dezembro.

A taxa de desemprego U-6, que inclui também as pessoas que desistiram de procurar um emprego e aquelas que trabalham meio período e gostariam de trabalhar período integral, foi de 9,4% em janeiro, uma taxa ainda alta para os padrões históricos.

