Gasto do governo sobe o dobro do permitido pelo teto Despesas com INSS somarão 8% em 2018 e superam a correção do Orçamento, de 3%, o que não é permitido na lei do teto de gastos

O governo do presidente Michel Temer estima que as despesas obrigatórias da União com INSS, aposentadorias de servidores federais e benefícios a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda deverão crescer quase 8% em 2018. O valor, no entanto, é mais que o dobro do permitido para crescimento de gastos da União, que é de 3%.

Pela regra, o gasto anual corresponde à inflação oficial, medida pelo IPCA, acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. O IPCA-15, prévia do índice, aponta uma alta de 3,52% entre junho do ano passado e junho deste ano. Economistas apontam que o resultado final (que valerá para o teto de 2018) deve ser ainda menor, porque a inflação segue em queda.

Com esse cenário, o governo terá pela frente o primeiro teste de fogo da lei do teto dos gastos, uma das principais medidas econômicas do governo de Temer para tentar reequilibrar as contas públicas e com isso preservar a confiança de investidores.

A equipe econômica de Temer estima que o Orçamento de 2018 será apertado e dificilmente terá folgas para cobrir estouros, já que a despesa prevista está travada no teto – não há espaço para que ela aumente sem violar o teto. Além disso, eles avaliam que a arrecadação, que não para de cair, volte a dar sinais de recuperação em 2018.

Para especialistas, os gastos do governo continuarão subindo e com isso o teto de gastos pode se tornar um problema ainda maior.

Somente as despesas do INSS, que correspondem hoje à metade do gasto primário do governo, devem crescer 7,6% em 2018, chegando a R$ 602 bilhões, estima a equipe do governo. Depois, deve manter um crescimento médio de 9% ao ano.

Para evitar que o Orçamento de 2018 estoure o teto, o governo quer a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. No entanto, a votação da proposta está parada e corre o risco de não passar.

Caso a reforma da Previdência não seja realmente aprovada, o governo terá de mexer em outros gastos, como as despesas com pessoal e administração. Embora o Congresso já tenha aprovado reajustes para o funcionalismo público até 2019, existe a possibilidade de suspender os aumentos.

