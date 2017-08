GASTOS PÚBLICOS

Governo Temer anuncia drásticas medidas de arrocho Principal alvo do arrocho é o funcionalismo público federal

A equipe econômica do governo Michel Temer anunciou nessa terça-feira, 15, uma série de medidas visando cortes de gastos públicos. O principal alvo do arrocho apresentado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, é o funcionalismo público federal.

O governo vai propor ao Congresso Nacional o congelamento de salários dos servidores públicos, a extinção de 60 mil cargos públicos e aumento do prazo para progressão de carreiras no serviço público, que passará de 13 para 30 níveis, teto salário de R$ 5 mil para quem estiver em estágio probatório. Além disso, pretende-se aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%.

O governo também propôs a imposição de teto remuneratório para todo tipo de serviço público, em todos os poderes e em todos os níveis da administração pública. O limite proposto é o do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que hoje é de R$ 33.763.

Fontes:

G1 - Governo vai adiar reajuste de servidores, mudar tributos e teto salarial