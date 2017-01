PROPRIEDADE INTELECTUAL

Índios guaranis e empresas travam batalha por planta adoçante Índios guarani exigem propriedade intelectual da estévia, planta que atraiu empresas como a Coca-Cola por servir como alternativa ao açúcar

A estévia (também conhecida como stevia) é uma planta medicinal que passou a atrair a atenção de multinacionais de bebidas por suas características adoçantes que servem como uma alternativa ao açúcar. Porém, essa atração gerou uma disputa pela propriedade intelectual da planta.

Os índios guaranis do Paraguai e do Brasil usam a estévia, chamada por eles de Ka´s Heé”, há muito tempo, mas eles não estão sendo recompensados por isso, segundo líderes das comunidades Paî Tavyterâ e Kaiowa.

Estes líderes, com o respaldo de organizações não governamentais europeias, estão exigindo que os direitos de propriedade intelectual da planta sejam reconhecidos.

“Em novembro de 2015, publicamos um relatório que denunciava o lado obscuro do ‘boom’ econômico da estévia”, disse Laurent Gaberell da Public Eye, uma das organizações que lideram a campanha. “Contatamos várias empresas que utilizam ou produzem derivados de estévia para perguntar se estariam dispostas a cumprir com suas obrigações e negociar com os guaranis um acordo de distribuição dos benefícios. E já temos várias empresas que se declararam dispostas a negociar com eles.” Entre elas estão as suíças Nestlé, Goba e Bernrain. No entanto, gigantes como a Coca-Cola e a Pepsi não parecem estar dispostas a negociar.

“Nós, provedores da estévia, somos membros do Conselho Internacional de Estévia, que está envolvido com camponeses paraguaios para promover um ambiente para o cultivo comercial da planta com maior retorno para eles. Como uma empresa, nós acreditamos em gerar oportunidades econômicas para todos os associados de nossa rede de fornecimento e buscamos obter nossos ingredientes agrícolas de uma maneira mais sustentável”, disse a Coca-Cola, em nota. Já a Pepsi não se manifestou até então.

O processo de negociação será longo. Segundo Gaberell, deve levar pelo menos três anos para que benefícios concretos cheguem às comunidades. Apesar das comunidades indígenas serem do Brasil e do Paraguai, nenhum destes governos está envolvido nesta negociação até o momento.

