REGIÃO EM ASCENSÃO

Lições econômicas do sudeste asiático Os dez países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) cresceram a uma taxa anual de 5% nos últimos cinco anos

De pé atrás de uma mesa com pilhas de jeans, uma moça jovem com o microfone na mão chama os clientes com o entusiasmo de um leiloeiro de gado em uma feira rural. A maioria das pessoas está vestida com lungyis, o traje típico de Mianmar. O shopping elegante em torno da jovem vendedora tem uma grande loja de departamentos, agências bancárias, lojas de celular, cinema e um salão de jogos eletrônicos.

Nos últimos cinco anos, a economia de Mianmar cresceu em média 7,5% ao ano. Há 2 anos, disse um morador antigo, o local do shopping era um pântano. Segundo o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD), o crescimento da economia de Mianmar atingirá 8% no próximo ano.

Em geral, os dez países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) cresceram a uma taxa anual de 5% nos últimos cinco anos, um crescimento não tão rápido como o da China e da Índia, mas bem mais rápido do que na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. A população de 625 milhões de pessoas da região está enriquecendo e tem acesso a uma educação melhor.

O cenário econômico na região do Sudeste Asiático nem sempre foi otimista. Há uma geração, a junta militar que governava Mianmar mantinha o país isolado do mundo. A guerra civil no Camboja prolongava-se há 25 anos; o Vietnã começava a fazer algumas reformas tímidas de livre mercado. Em 1997, a crise financeira asiática que atingiu grande parte da Ásia afetou a economia e o modelo de crescimento dos países mais ricos da região.

No entanto, a crise mostrou-se salutar. A Indonésia, as Filipinas e a Tailândia adotaram políticas macroeconômicas mais sólidas e esforçaram-se para reprimir o nepotismo dos primeiros anos de crescimento econômico. Até certo ponto, os governos comunistas do Laos e Vietnã seguiram uma economia de livre mercado. E Mianmar, depois de anos de isolamento e repressão, iniciou uma transição para a democracia.

Após décadas de regime militar, o Parlamento de Mianmar elegeu em março de 2016 Htin Kyaw, principal aliado da líder do movimento democrata e vencedora do prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, como presidente do país. A formação do novo governo foi vista como um exemplo de transição pacífica para a democracia.

Mas Aung San Suu Kyi, atual ministra de Relações Exteriores e eminência parda do governo, tem sido alvo de críticas pela adoção de medidas políticas repressoras e pela forma como administra o conflito étnico da minoria muçulmana rohingya. O Exército de Mianmar é acusado de tortura, estupro e assassinato dos rohingyas, enquanto o governo e Suu Kyi negam as acusações bem documentadas de “limpeza étnica e crimes contra a humanidade” de ativistas de direitos humanos e de ONGs.