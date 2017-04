TENSÃO COMERCIAL

Madeira do Canadá entra na mira de Trump Presidente americano anuncia taxação ao setor madeireiro canadense, acusado pelos EUA de prejudicar produtores americanos

Após meses atacando os governos do México e da China, o presidente americano, Donald Trump, tem um novo alvo na mira: o Canadá.

Na última segunda-feira, 24, a Casa Branca anunciou que vai taxar em cerca de 20% a madeira macia importada do Canadá, dando início a uma nova escalada nas tensões comerciais entre os países vizinhos.

O setor madeireiro divide sua produção em dois segmentos: a madeira dura, retirada de árvores como carvalho; e a madeira macia, proveniente de coníferas. A exportação da última é crucial para economia canadense. No ano passado, a exportação do produto para os EUA gerou um lucro de US$ 5,8 bilhões ao Canadá. As vendas canadenses representaram 31,5% do total registrado pelo mercado americano.

Porém, no ano passado, o governo de Barack Obama decidiu rever as normas de importação de madeira macia do Canadá, diante da suspeita de que o vizinho estava impondo subsídios ao seu setor madeireiro de uma forma que prejudica a concorrência americana.

Concentrados no noroeste dos EUA, os produtores de madeireira americanos se queixam de que o Canadá concede subsídios injustos aos seus concorrentes canadenses, permitindo que eles produzam em terreno do governo e vendam a madeira a preços menores. Tal fato estaria ceifando empregos nos EUA.

Com a taxação, Trump oficializa o chamado direito de compensação, que dá aos EUA permissão para coletar taxas de produtores canadenses de madeira macia, já nesta terça-feira, 25, quando a medida entra em vigor.

Os ministros de Recursos Naturais e das Relações Exteriores do Canadá divulgaram uma nota conjunta, onde afirmam que as acusações americanas são “insensatas e infundadas”. “O governo do Canadá vai defender vigorosamente os interesses do setor de madeira macia do país, incluindo através de reparações judiciais”, diz a nota.

A taxação da madeira macia ocorre dias após o Canadá taxar a importação de leite ultrafiltrado americano, algo que Trump disse ser “muito, muito injusto” com os produtores de laticínios dos EUA.

Analistas acreditam que o impasse comercial não vai se tornar um problema de grandes proporções. No entanto, eles afirmam que o consumidor pode ser o maior prejudicado pela taxação à madeira macia canadense. “Isso colocará uma pressão maior sob os principais consumidores de madeira macia dos EUA, o setor imobiliário. Logo, o custo da moradia deve subir de alguma forma”, disse Jeffrey Schott, ex-membro do Tesouro americano, ao jornal Washington Post.

