ECONOMIA

Marrocos e Argélia continuam construindo barreiras As tensões que se prolongam há anos entre o Marrocos e a Argélia prejudicam o crescimento econômico dos dois países e os isolam do resto do continente africano

Se a Argélia e o Marrocos tivessem conseguido superar suas divergências para permanecer ao lado da Tunísia, Líbia e Mauritânia na União do Magrebe Árabe, um bloco de integração econômica e comercial criado em 17 de fevereiro de 1989, eles estariam entre as maiores economias do Oriente Médio. Segundo estimativas do Banco Mundial, ao longo de dez anos até 2015, suas economias teriam quase duplicado de tamanho.

Em vez disso, a Argélia cresceu apenas 33% e o Marrocos 37%. A região noroeste da África continua a ser “a mais isolada do continente”, disse o economista argelino Adel Hamaizia. Enquanto os países da África subsaariana têm acordos de livre circulação de pessoas, serviços, produtos e um mercado comum, a Argélia e o Marrocos constroem muros de concreto cada vez mais altos em ambos os lados.

Os dois países compartilham uma história comum, uma tradição gastronômica e arquitetônica, a corrente sunita do islamismo e um dialeto árabe misturado com as línguas berbere e francesa. Mas, em 1957, os generais franceses construíram uma cerca eletrificada, a linha Morice, ao longo da fronteira para proteger o Marrocos de negociantes de armas e guerrilheiros. Em 1963, os dois países lutaram uma guerra de curta duração. Os conflitos agora são raros, mas o ambiente hostil continua. Os argelinos dizem com desdém que o rei do Marrocos é o último governante colonial do mundo por causa da anexação do Saara ocidental. Por sua vez, os marroquinos ridicularizam o sobrenome do primeiro-ministro da Argélia, Tebboune, porque significa “vagina” na gíria do Marrocos.

Mas as rivalidades não se limitam a questões pessoais e conflitos antigos. A Argélia tem uma produção abundante de petróleo e gás. E desenvolveu um programa de industrialização em massa e reforma agrária após a independência, enquanto o rei Hassan II, que morreu em 1999, preservou seu antigo reino como um museu.

No entanto, Marrocos está se recuperando com rapidez, graças à abertura econômica do rei Mohammed VI, filho mais velho do rei Hassan II. O reino ocupa o 68º lugar no ranking de avaliação do grau da facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, com 88 pontos acima da posição da Argélia. As exportações de mercadorias da Argélia são muito mais lentas e caras do que no Marrocos. Os empresários argelinos reclamam que a centralização, a corrupção e a burocracia impedem o crescimento da produção local. A Renault, com sede em Tânger, no norte de Marrocos, é a maior fabricante de automóveis da África, uma realidade bem distante de sua fábrica em Orã, a segunda maior cidade de Argélia. As praias da Argélia são tão bonitas como as do Marrocos. Mas o turismo ainda é precário, enquanto o Marrocos é uma das principais atrações turísticas da Europa.

As tensões e rivalidades entre a Argélia e o Marrocos são um reflexo das questões geopolíticas complexas e dos conflitos étnicos e nacionalistas do mundo árabe. A construção de barreiras entre os dois países impede que desenvolvam plenamente seu potencial de crescimento econômico e se integrem aos demais países do continente africano.

Fontes:

The Economist-Morocco and Algeria keep building more barriers