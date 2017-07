CONSTRUÇÃO NAVAL

O mercado crescente de cruzeiros na China A China decidiu fazer um grande investimento na construção de navios de cruzeiro para competir com empresas tradicionais europeias

À primeira vista o convés do Norwegian Joy, um novo navio de cruzeiro construído por Meyer Werft na Alemanha, parece com qualquer outra embarcação de estaleiros do Ocidente ancorada em Xangai. Porém, o design em estilo chinês do navio de 333 metros de comprimento, com uma fênix no casco desenhada pelo artista Tan Ping, indica seu status de o primeiro navio construído especialmente para o mercado crescente de cruzeiros marítimos na China. Considerado o “rei do pop” chinês, o cantor Wang Leehom batizou-o no dia 27 de junho.

No ano passado, 2,1 milhões de chineses passaram férias em cruzeiros, mais do dobro dos anos anteriores, de acordo com a Cruise Lines International Association. É possível que esse turismo intenso incentive outras empresas a construírem navios apenas para a China, em vez de direcionados para mercados nos Estados Unidos e na Europa. O Norwegian Joy tem um cassino maior do que o habitual, porque os chineses gostam de jogar. As lojas têm o dobro do tamanho das lojas dos outros navios da Norwegian Cruise Line, observou o CEO da empresa, Andy Stuart.

Mas a China quer participar do mercado promissor de cruzeiros controlado por empresas europeias. A China State Shipbuilding Corporation, uma empresa que constrói em geral navios de carga, petroleiros, entre outras embarcações semelhantes, assinou em fevereiro um contrato de joint venture com a empresa italiana Fincantieri, com o objetivo de construir dois navios de cruzeiro para as operações chinesas da Carnival, a maior linha de cruzeiros dos Estados Unidos. Em março, a SunStone Ships, uma pequena empresa de cruzeiros com sede em Miami, encomendou mais quatro navios no China Merchants Heavy Industry, um estaleiro estatal perto de Xangai.

Em um plano quinquenal apresentado em 2015, o governo chinês anunciou sua decisão de construir navios de cruzeiro, como parte da estratégia de direcionar a economia para a indústria mais sofisticada. Mas os estaleiros chineses não têm o know-how necessário para construir esse tipo de navio, nem fornecedores de materiais específicos para esses verdadeiros hotéis no mar, como na Europa.

Nem é claro se a construção de navios de cruzeiro ajudará a China a melhorar seu parque industrial. No entanto, o governo está disposto a financiar as empresas de construção naval. Muitos chineses questionam se os subsídios governamentais não seriam mais bem empregados em outros setores da economia.

