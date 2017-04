TENDÊNCIAS E DEBATES

O Brasil não está pronto para o carro elétrico Graças à falta de incentivos públicos, comercialização em larga escala de carros elétricos no Brasil está longe de ser uma realidade

No Dia da Mentira, uma novidade do setor automotivo repercutiu no Brasil: a montadora de carros elétricos Tesla Motors, do sul-africano Elon Musk, traria para o Brasil seu primeiro carro elétrico “popular”, o Model 3, apresentado na noite anterior como o primeiro carro verde acessível às massas e com previsão de entrega a partir de 2017. Nos EUA ele custará cerca de US$ 35 mil, o que no Brasil equivale a salgados R$ 140 mil na cotação atual do dólar.

Musk deu início à pré-venda do modelo no site da montadora e em apenas uma semana recebeu mais de 325 mil reservas, sendo que 115 mil delas foram feitas apenas na primeira hora – o que torna o Model 3, em números absolutos, um dos maiores lançamentos da história. Procurada pelo Opinião e Notícia, no entanto, a Tesla preferiu não dizer quantas destas reservas são de brasileiros. Talvez porque Musk deve poder contá-las nos dedos de uma mão, se é que houve interessados em terras tupiniquins.

Apesar de chegar a ser o 4º maior mercado mundial para a venda de carros (em 2014, portanto antes da crise), o Brasil ainda engatinha no segmento verde. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Veículo Elétrico (ABVE) feita em setembro do ano passado, circulam no país apenas cerca de 3 mil carros elétricos, e isso inclui os híbridos. O número representa 0,003% da frota total de 89,7 milhões de carros do país.

Só há um modelo 100% elétrico comercializado hoje no Brasil, o BMWi3, com preço a partir de R$170 mil. Outros, como o Nissan Leaf, o elétrico mais vendido no mundo, estão sendo apresentados aos poucos aos brasileiros por meio de projetos-piloto no Rio e em São Paulo. Segundo a montadora, 25 Leafs circulam em comodato no Brasil, dos quais 15 estão no Rio na frota de táxis municipais, e outros 10 estão em São Paulo, também com taxistas.

A Nissan chegou a fechar um acordo com o governo estadual do Rio para produzir o Leaf na fábrica da montadora em Resende a partir de 2017, mas a empresa contou ao O&N que a meta não será cumprida, a menos que o mercado interno comece a absorver cerca de 50 mil unidades por ano, número que está longe de ser alcançado.

“O Brasil não é propício para o desenvolvimento desse mercado. Sendo assim, ainda não há planos de venda para o Leaf a curto ou médio prazo no mercado brasileiro. Temos o produto pronto para isso, mas, com a carga tributária atual, esse modelo custaria mais de R$ 200 mil, o que é inviável para o consumidor final”, diz a Nissan.

Sem incentivos públicos

A pesada carga tributária ainda é o maior impedimento à inserção dos carros movidos a bateria no mercado brasileiro. “É necessário torná-lo mais acessível para os consumidores, com medidas governamentais que reduzam, por exemplo, a carga tributária atual”, explicou um representante da Nissan. Nos mercados nos quais a montadora já comercializa veículos elétricos, foi adotado um modelo de parceria com governos para massificar esse tipo de automóvel. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Nissan LEAF custa US$ 29 mil, podendo chegar a US$ 19 mil, dependendo de incentivos locais e estaduais onde é vendido.

No fim do ano passado, o governo brasileiro fez um primeiro movimento no sentido de incentivar a comercialização dos carros verdes, zerando o imposto de importação para esses modelos. Graças à medida, o preço do BMWi3 baixou de R$220 mil para R$170 mil. Ainda assim, segundo as montadoras, para levar a tecnologia a deslanchar no país, é preciso aliviar ainda mais a carga tributária, oferecer bônus para a compra, ajuda de custo na instalação de recarregadores domésticos e principalmente desenvolver uma rede ampla de recarregadores.

Carro elétrico feito em casa

Enquanto isso não acontece, alguns poucos entusiastas da tecnologia estão transformando, por conta própria, carros comuns, a combustão, em modelos totalmente elétricos. É o caso do engenheiro brasiliense Elifas Gurgel, que fez a conversão de um VW Gol. “Já economizei 23 mil”, diz.

O engenheiro mantém um site onde atualiza as ações que desenvolve no carro e responde a dúvidas sobre o projeto. Ele também criou uma empresa homologada pelo Denatran para fazer as conversões.

Para a população em geral, no entanto, a compra de um carro elétrico ainda é um distante sonho de consumo. Se a Tesla fez, de fato, a pré-reserva de algum brasileiro idealista que pagou US$ 1.000 para entrar na fila do Tesla Model 3, o consolo é que Elon Musk já garantiu: poderá estornar a cobrança no cartão de crédito.